Tous les amoureux du rugby étaient excités d'être aujourd'hui, le premier samedi de septembre, pour voir le retour du Top 14. Si, dans l'ensemble, les stades étaient pleins, certains supporters ont pu voir du spectacle, des essais, en avoir pour leur argent, tandis que d'autres non... C'est le cas des Palois et Perpignanais venus au stade du Hameau pour supporter leurs équipes, du moins lors de la première période.

40 minutes où chaque équipe, chacun son tour, s'est mise à la faute. Si Pau était pénalisé sur une touche, et bien, sur l'action suivante, c'est Perpignan qui était mis à la faute dans un ruck, puis, à nouveau, Pau été sanctionné en mêlée, et les Catalans ont riposté en se mettant à la faute sur une zone de ruck... Cette première période était un véritable chassé-croisé de l'équipe qui commettra le plus de fautes. Des fautes, qui plus est, qu'étaient sifflées aux alentours de la ligne médiane, ou excentrés, empêchant Zack Henry ou Tristan Tedder de tenter les trois points. Une seule pénalité a été dans les cordes de l'ouvreur palois qui l'a mis au fond (0-3, 29e), alors que le numéro 10 de l'Usap a manqué sa seule tentative en début de match. Beaucoup de fautes, pas beaucoup de jeu. C'est comme ça que l'on peut définir cette première période. Un vrai match de reprise.

Le réaliste Catalan en seconde période ne résiste pas à la fin de match paloise

La seconde période a été d'un tout autre registre. Si les fautes existaient toujours, les deux équipes ont néanmoins pu proposer des actions avec plusieurs temps de jeu. Et pourtant, le premier essai de ce match est venu d'une interception. Alors que Pau a engagé une attaque dans le camp catalan, Tedder a bien vu la passe longue de Henry pour surgir et ouvrir le tableau d'affichage de l'Usap (3-7, 48e). Pau, toujours grâce à la botte de son ouvreur anglais, est resté au contact (6-7, 52e) avant que l'Usap ne mette l'accélérateur. Juste avant l'heure de jeu, les coéquipiers du capitaine Mathieu Acebes ont décidé de remonter le ballon de leur camp... et de quelle manière ! Lam, sur la ligne médiane, a pu réaliser une passe après contact. Le jeu s'est déroulé sur l'aile où, le capitaine catalan, en tombant, a pu offrir le deuxième essai à Dubois. L'Usap fait le premier break dans ce match (6-14, 56e).

Mais la discipline catalane a empêché les Perpignanais de repartir avec les quatre points de la victoire du Hameau. Dans les dix dernières minutes, l'Usap a concédé deux cartons jaunes. Et en supériorité numérique, Joseph, sortit du banc, a inscrit, en force, l'essai de l'espoir (13-14, 73e). Pau, paradoxalement décompressé en cette fin de match, a joué enfin ses ballons et a fait craquer Perpignan. Tisley se mettant à la faute dans un ruck. À la 79e, Zack Henry a pris ses responsabilités, 30m légèrement à droite, et a fait chavirer les supporters Palois.

La Section paloise s'impose 16 à 14 face à Perpignan dans une rencontre hachée par les fautes. Pau se contentera de la victoire acquise en toute fin de match, les Catalans eux, ont sûrement des regrets, eux qui était devant au score de la 48e à la 79e...