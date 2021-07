Cette première journée sera spéciale avec six rendez-vous au programme. Le samedi à 14 heures, Biarritz-Bordeaux sera en ouverture, suivi de deux rencontres simultanées (Brive-Perpignan et Castres-Pau) à 16h05. Duel francilien entre le Stade français et le Racing 92 à 18h15. Enfin le soir, Toulon recevra Montpellier à 21h05. Le dimanche, Lyon accueillera Clermont à 17h45 avant le remake de la précédente finale : la Rochelle - Toulouse en prime time à 21h05.

Découvrez le programme des autres journées

Deuxième journée (11 et 12 septembre)

11/09 / 15h : Clermont - Castres

11/09 / 15h : Montpellier - Brive

11/09 / 15h : Pau - Lyon

11/09 / 15h : Perpignan - Biarritz

11/09 / 17h : Bordeaux - Paris

11/09 / 21h05 : Racing - La Rochelle

12/09 / 21h05 : Toulouse - Toulon

Troisième journée (18 et 19 septembre)

18/09 / 15h : Biarritz - Racing

18/09 / 15h : Brive - Pau

18/09 / 15h : Castres - Bordeaux

18/09 / 15h : Lyon - Perpignan

18/09 / 17h : Montpellier - Toulouse

18/09 / 21h05 : Clermont - La Rochelle

19/09 / 21h05 : Toulon - Paris

Quatrième journée (25 et 26 septembre)

25/09 / 15h : Bordeaux - Brive

25/09 / 15h : Pau - Montpellier

25/09 / 15h : Paris - Castres

25/09 / 15h : La Rochelle - Biarritz

25/09 / 17h : Racing - Lyon

25/09 / 21h05 : Perpignan - Toulon

26/09 / 21h05 : Toulouse - Clermont

Cinquième journée (2 et 3 octobre)

02/10 / 15h : Brive - Paris

02/10 / 15h : Lyon - Bordeaux

02/10 / 15h : Montpellier - La Rochelle

02/10 / 15h : Perpignan - Pau

02/10 / 17h : Biarritz - Toulouse

02/10 / 21h05 : Castres - Toulon

03/10 / 21h05 : Clermont - Racing