Avant-dernier du classement, le Stade rochelais comptait sur la réception du promu biarrot pour enfin lancer leur saison. Pour cause, après trois défaites contre Toulouse, le Racing et Clermont, les joueurs de Ronan O’Gara savaient qu’une victoire était indispensable cet après-midi. En disposant assez facilement du BO 59-17, les jaune et noir ont clairement rempli leur mission.

Pour son 57e match à guichets fermés d’affilée, c’est peu dire que le public de Marcel Deflandre s’est régalé cet après-midi. Pour cause, son équipe s’est largement imposée face au Biarritz Olympique avec le bonus offensif. Dès le début de la rencontre, les garçons de Ronan O’Gara mettaient le BO sous pression. Ils étaient rapidement récompensés avec un essai de Buliruarua en bout de ligne (7-0, 8e). Les Biarrots, en difficulté sur leurs sorties de camp, ne parvenaient pas à renverser la pression et subissaient les assauts Maritimes. Tawera Kerr Barlow (15e, 23e), puis Jules Favre, faisaient gonfler le score et à la demi-heure de jeu les locaux menaient déjà 26-0.

Les Biarrots, de leur côté, devaient attendre la 30e minute pour effectuer leur première incursion dans les 22 mètres adverses. Par deux reprises, ils bénéficiaient de touches près de l’en-but rochelais, mais trop maladroits, les garçons de Matthew Clarkin ne concrétisaient pas ce temps fort. Sur une ultime mêlée, alors que la sirène venait de retentir, le Stade Rochelais, par le biais de son demi de mêlée All Black, alourdissait un peu plus la note (33-0).

Après n’avoir fait que subir dans le premier acte, les Biarrots montraient un visage bien plus positif sur l’entame de la seconde période. D’abord, ils débloquaient leur compteur grâce à un bel essai de Vincent Martin, fraîchement entré en jeu (33-7, 46e). Ensuite, ils poussaient les coéquipiers de Kévin Gourdon à la faute (six pénalités concédées en un quart d’heure) et Dany Priso devait laisser ses partenaires à quatorze pendant dix minutes.

Néanmoins, ce carton jaune ne déstabilisait pas les Maritimes. Ils inscrivaient quatre essais supplémentaires (Papidze, de pénalité, Picquette, Buliruarua) et s’assuraient une victoire bonifiée. L’essai de pénalité accordé au BO en toute fin de match était quelque peu anecdotique.

Avec ce succès à cinq points, le Stade Rochelais lance enfin sa saison. Le BO, de son côté, va rapidement basculer sur la double réception importante (Toulouse et Lyon) qui l’attend.