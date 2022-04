On peut chercher les superlatifs, ils sont nombreux. Mais match choc correspond parfaitement à la confrontation de ce week-end. Les vainqueurs du top 14 et de le Coupe d'Europe contre le finaliste de l'an dernier. Mazette, que rêver de mieux. Le Stade Rochelais, battu à domicile à l'aller lors d'un match marqué par le carton rouge de Will Skelton, veut aller chercher sa revanche au Stadium. "L'année dernière, on n'était pas loin" affirme Ronan O'Gara. "Ce week-end, le but est de réduire l'écart et de peut-être passer".

Les ambitions, légitimes, du Stade rochelais après cette belle série de 5 victoires, se nourrissent des prestations abouties contre l'UBB en championnat, mais aussi contre le Racing. Le défi n'en demeure pas moins immense. Ce que confirme le très tonique talonneur, Pierre Bourgarit : "On le dit avec beaucoup d'humilité, mais le but, c'est d'aller faire quelque chose là-bas parce qu'on a une qualification à assurer."

Plus qu'un match

Car pour La Rochelle, à 3 matchs de la fin de la phase régulière, l'enjeu comptable est simple. En gagnant, l'équipe maritime peut continuer à rêver de demi-finale à domicile et à éloigner un rival qui ne pointe qu'à 4 points de distance. En gagnant, La Rochelle peut aussi tirer un trait sur les 3 dernières défaites face à cette écurie d'internationaux, qui les avait privés d'un premier titre.

Toulouse n'a par contre, pas le choix et devrait fournir une prestation XXL pour disposer de leur rival favori. Ronan O'Gara, aime d'ailleurs ce type de rencontre : "C'est intéressant pour moi de voir ce qu’on est capable de faire sous pression contre une grande équipe comme Toulouse." Car Toulouse sera au rendez-vous, du combat certes, mais aussi de l'intensité et du rythme. Ça va pousser, plaquer, et malheur à celui qui sera sous le jeu au pied de pression.

Des internationaux à la pelle

Ce Toulouse-La Rochelle sera aussi un beau moment de retrouvailles, entre vainqueurs du grand chelem. Ronan O'Gara avait sagement mis au frigo pour le match contre l'Usap ses internationaux, Atonio, Aldritt, Danty. Le Stade Toulousain en avait fait de même, accordant quelques jours de congés à sa charnière magique, Dupont-Ntamack et en laissant Cros, Baille et consorts, refaire du jus, pour commencer leur long sprint vers les phases finales françaises et européennes. Les amis sous le maillot bleu, vont se faire un plaisir de se mesurer balle en main.

Le Stade rochelais, même s'il n'a pas cette armada bleue, compte dans ses rangs assez de talents pour résister à la furia des hommes d'Hugo Mola et surtout ont réussi à trouver une certaine constance sur des secteurs essentiels

Grégory Alldritt - La RochelleIcon Sport

Une défense qui ne cède rien

Car La Rochelle a démontré qu'elle pouvait résister à bien des assauts. Les Maritimes ont dégouté le Racing à domicile, brisé les tentatives de l'UBB à Chaban-Delmas, résister à leurs initiatives à Marcel-Deflandre, au match retour. Cette défense, agressive et efficace sera l'atout numéro un de l'équipe. L'autre point, c'est la vitesse de transformation du jeu, cette capacité à passer de la défense à l'attaque.

Ronan O'Gara compte bien s'appuyer sur cela : "Ce qui m'intéresse, c'est d'avoir cet intérêt, cette envie, cette volonté de jouer sur le terrain, sur un match à l'extérieur sous pression." Le manager rochelais aimerait bien "jouer vite. Je pense qu'on est une équipe confiante avec le ballon." Le problème, c'est que le Stade Toulousain, sait aussi être patient, pour mieux piquer son adversaire.

Pas de Skelton ?

Le Stade rochelais possède aussi, une belle capacité à porter le ballon et à faire mal. Et la tuile, c'est la blessure au mollet de Will Skelton, le tracteur néo-zélandais. Ceux qui salivaient à l'idée de voir une confrontation avec Meafou, pourront observer les progrès de Rémy Picquette, qui doit bien avoir quelque part du sang kiwi.

Mais La Rochelle a encore un Greg Aldritt, pétant de forme, un Uini Atonio solide comme un bœuf et un Jonathan Danty, excellent depuis plus de 3 mois. Ca va plaquer sévère avec les Baille, Marchand, Arnold et compagnie. Le jeu de pression au pied aura aussi son importance. Brice Dulin , mais aussi West, vont mitrailler sans relâche le camp toulousain.

Top 14 - Will Skelton (La Rochelle)Icon Sport

Un rendez-vous spécial

Il n'en demeure pas moins qu'il y a certainement une envie particulière d'en découdre avec le Stade toulousain. Pierre Bourgarit ne peut le nier : "On sait que cela reste une grande équipe du championnat et d'Europe. Donc, c'est vrai que l'on a une petite histoire avec eux. On n'a pas parlé que d'eux de la semaine, mais on l'a quand même en tête. Cela fait plusieurs fois qu'on s'incline contre eux. C'est vrai que les journalistes parlaient de la série qu'on avait infligée à Bordeaux. Aujourd'hui, on va entendre la série négative que l'on a contre Toulouse. Mais voilà, c'est le jeu."

Le top 2 toujours en vue

À l'issue de ce match, les positions vont un peu plus se fixer dans la recherche du fameux top 6. La Rochelle demeure toujours bien placée en embuscade pour le Top 2 : "On ne va pas se fermer la porte. Si on a la possibilité d'y accéder, on ne va pas cracher. Cela nous fera peut-être un week-end de repos et cela ne fera pas de mal au corps, sur cette fin de saison. Alors Top 6 déjà, c'est bien. Après, tout le reste, ce n'est que du bonus. L'important, c'est de se qualifier déjà. Après, tout le reste que ce soit Top 4 ou top 2, ce n'est que du bonus."

Top 14 - Paulo Tafili (Toulouse) face à La RochelleIcon Sport

C'est, en plus d'une revanche, ce bonus qui pourrait faciliter la tâche des Rochelais, en phase finale. L'équipe n'a finalement que peu de blessés. Devant, on se répète, c'est du béton. Il y a quelques problèmes en conquêtes, notamment en touche à régler. Surtout avec Rory Arnold au contre. Et derrière, seule la réussite des buteurs pourrait paraître comme une faiblesse chez les Maritimes. Les fondations semblent enfin là. Reste à concrétiser à Toulouse. Un sacré challenge, qui doit faire saliver tous les titulaires en puissance...