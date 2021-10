Si les défaites à l’extérieur ont été à chaque fois accompagnée de bonnes prestations, les Rochelais ont enfin rappelé à l’ensemble du Top 14 leurs ambitions, en venant s’imposer le plus logiquement du monde sur la pelouse du stade Amédée-Domenech, ce samedi après-midi. Mais la victoire a été très longue à se dessiner pour les Maritimes, dans un match marqué par la faillite de ses buteurs. Pour Brive c’est un coup d’arrêt presque surprenant compte tenu de plusieurs mauvais choix stratégiques en première période. Et maintenant le CAB va devoir se déplacer deux fois, au risque de rentrer dans le rang…

Face à un adversaire venu pour un faire un résultat, les Brivistes ont mis plus d’un quart d’heure pour approcher des 22 mètres adverses. Fort de leur bon début de match, les Rochelais vont ensuite subir et commettre de nombreuses fautes, qui leur ont valu deux cartons jaunes pour Bourgarit (21e) et Priso (29e). Brive, efficace sur ses ballons portés, s’est senti fort et a fait le choix à plusieurs reprises d’aller en touche, plutôt que de prendre les points au pied. Mais face à une bonne et solidaire défense rochelaise, les efforts des Corréziens ont été systématiquement vains. Seul la botte de Laranjeira a finalement offert aux brivistes un juste mais minime avantage à la pause 6-3. Mais au-delà du score, les efforts ont commencé à se faire sentir physiquement pour les deux équipes, dans la chaleur automnale du jour de la cité gaillarde. La Rochelle a néanmoins fait preuve de beaucoup de solidarité pour résister dans ce premier acte, marqué par la sortie prématurée de Popelin, touché aux ischios, sur une tentative de pénalité en tout début de rencontre.

Beaucoup d’efforts brivistes pour un gain minime au score

Devant son public toujours fidèle, le XV des Coujoux a consenti beaucoup d’efforts pour un avantage minime au score dans le premier acte, au risque de le regretter ensuite… La Rochelle s’est montré plus pressant, et les Brivistes plus indisciplinés encore. À leur tour pénalisé de deux cartons jaune, Galala (49e) et Hirèche (59e) ont constaté de loin la résistance des leurs partenaires et la faillite de Jules Plisson, qui a manqué deux pénalités essentielles pour son équipe, dans des positions pourtant idéales. Mais La Rochelle a pilonné, sans paniquer, pour finalement trouver la faille sur un essai en bout de ligne de Retière (67e). Brive a alors tenté de se relever, sans jamais faire plier une défense rochelaise redevenue sereine. Les Zèbres se sont donc incliné pour la première fois de la saison à domicile, mais finalement, le bonus défensif est une consolation presque miraculeuse, compte tenu des nombreux échecs des buteurs adverses à faire fructifier les nombreuses fautes des locaux. De quoi regretter les mauvais choix du premier acte, qui auraient pu modifier la physionomie du match et faire douter un peu plus leur adversaire du jour.

Battu une première fois à domicile cette saison, Brive demeure tout de même dans les eaux calmes du classement (6e avec 16 points). Brive qui va devoir tenter de reprendre les points perdus, dès samedi prochain (15h), avec un déplacement compliqué du côté du promu Biarritz. Pour La Rochelle, la saison semble donc enfin lancée avec ce second succès de rang, le premier à l’extérieur (7e avec 15 points). Pour tenter la passe de trois, ce sera un retour attendu dans son stade Deflandre, pour une confirmation de ce regain espérée face à Toulon (dimanche 21h).