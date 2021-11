Nouvelle victoire à domicile pour La Rochelle. Dans un stade Marcel-Deflandre, une nouvelle fois à guichet fermé, les Rochelais se sont facilement et logiquement imposés face à la Section Paloise 36-8. Une victoire bonifiée qui permet aux Maritimes de remonter provisoirement à la quatrième place de Top 14. Plus puissants, les Charentais ont fait la différence grâce à leur pack de devant.

Les Rochelais continuent sur leur lancée. Après la victoire face à Bordeaux avant la trêve, les Maritimes avaient à cœur de confirmer. C’est ce qu’ils ont fait face à Pau. Grâce à une belle entame de match, les locaux ont planté la première banderille grâce à Jules Le Bail (5e). Et malgré une réaction paloise dans la foulée, les hommes de Ronan O’Gara n’ont jamais tremblé.

Constamment dans l’avancée, ils ont mis à mal la défense de Pau. Plus solides en mêlée, plus forts à l’impact et meilleurs dans l’occupation du terrain, les Rochelais ont tout simplement dominé dans l’ensemble des secteurs. Présents en défense, ils ont aussi étouffé les quelques attaques des Palois qui n’auront finalement marqué que 8 petits points.

Skelton et Bourgarit au top

Si La Rochelle s’est facilement imposé, c’est parce que les avants ont produit un abatage monstrueux. Dans le sillage d’un Skelton, Bourgarit ou encore Gourdon, les avants rochelais ont marché sur leur adversaire. Auteur de plusieurs percées, le deuxième ligne australien a même été récompensé d’un essai à la 35e au ras d’un ruck.

Le talonneur international a lui été un poison pour les Palois. Toujours présent dans les rucks, Bourgarit a gratté plusieurs ballons importants permettant à son équipe d’inverser la pression. Derrière ce pack surpuissant, les deux demis de mêlée Jules le Bail et Kerr-Barlow ont eux aussi surnagé avec une réalisation chacun.

Avec cette nette domination, les Rochelais ont fait la différence avant la mi-temps et après le retour des vestiaires. En l’espace de 15 minutes, de la 35e à la 50e, les Maritimes ont marqué pas moins de 4 essais. Un coup d’accélérateur fatal pour les Palois qui ont essayé en vain de sauver l’honneur en fin de rencontre. La faute à un trop grand nombre d’imprécisions et d’indiscipline.

Avant de se déplacer au Stade Français, les Maritimes ont tapé du poing sur la table et montré sur leur vrai visage n’était pas celui de l’équipe qui s’est incliné à Perpignan. Pour les Palois en revanche, cette rencontre est à oublier. Il faudra se reprendre le week-end prochain avec la difficile réception de Toulon.