3 sur 10, voici la note attribuée à Julien Marchand par les journalistes du Midi Olympique. Qu’est ce qui a été bon dans son match ? Ses lancers en touche et c’est peut-être bien la seule chose… En mêlée ? Il a fait le travail qui lui a été demandé, mais n’a pas réussi, avec les siens, à prendre le dessus sur le pack castrais. Pourtant cette saison, le Stade a été un rouleau compresseur en mêlée fermée grâce à son solide paquet d’avants.

Défensivement ? Le bilan est faible, même mauvais. Seulement trois plaquages au compteur et il n’a pas eu l’activité et l'efficacité escomptée dans les rucks. Régulièrement gratteur décisif, il est passé à côté de son sujet dans ce secteur de jeu et n’a récupéré aucun ballon. Pire encore, quand son équipe est en grande souffrance avant la pause, il commet l'impardonnable. Une faute évitable au plus mauvais des moments qui lui vaut un carton jaune. Résultat, Toulouse encaisse deux essais, dont un finalement refusé après arbitrage vidéo, ainsi qu'une pénalité. Pendant les dix minutes en infériorité numérique, les Haut-Garonnais subissent un terrible 10 à 0 et remettent les Tarnais sur le chemin de la victoire.

Et Mauvaka dans tout ça ?

Le finisseur, habitué des entrées à la mi-temps, a été discret durant ses 39 minutes de jeu. Le staff d’Ugo Mola et les supporters attendaient de lui sa puissance et son explosivité pour se rapprocher de la finale, il n’en a rien été. Deux plaquages et deux courses avec ballon d’un point de vue statistique. Un match moyen pour l’impression visuelle.

Mais si l’on doit comparer les deux talonneurs, Mauvaka a certainement été le meilleur, hier, sur la pelouse de l’Allianz Riviera. Au retour des 6 Nations, déjà, le Néo-Calédonien s’était montré plus en vue que son homologue capitaine et avait enchaîné les feuilles de matchs. Mais une fois de retour en phases finales, le joueur de 25 ans a retrouvé sa place sur le banc. Or, selon la logique, c’est toujours le plus fort qui est titulaire.

Mauvaka, numéro 1 un jour ?

La question est légitime et n’a peut-être même pas de réponse. Cette saison, avec le Stade toulousain, Peato Mauvaka a été titulaire à 13 reprises lors de ses 24 rencontres disputées. Julien Marchand, c’est deux titularisations de moins (11) pour cinq matchs de moins (19).

Malgré des chiffres “plus bas”, ce dernier est toutefois le numéro un hiérarchique de cette paire de talonneur, notamment grâce à son rôle de capitaine. Pour gérer ce problème de riche, Ugo Mola et son staff ont donc opté pour une stratégie simple et équitable : le 40/40. Le titulaire, généralement Marchand, joue la première période et fait parler son talent et son efficacité pour mettre le Stade sur les rails. Le deuxième, souvent Mauvaka, apporte sa fraîcheur physique et son explosivité pour terminer le travail. Et c’est exactement pour ces raisons-là que le natif de Nouméa est aligné sur le banc des remplaçants lors des matchs importants et à éliminations directes. Il doit venir porter le coup de grâce à l'adversaire. Dans ce rôle-là, le joueur d'1m84 pour 124 kg est très fort et a été décisif plus d'une fois. On pense notamment à son entrée face au Munster lors du quart de finale où il délivre une splendide passe décisive pour Matthis Lebel.

Purement stratégiquement, que Mauvaka soit meilleur que Marchand ou pas, il est peut-être plus judicieux de lui faire porter le maillot floqué du “16”. Numéro 1 ou 2 ? Cela ne change sans doute rien, ni pour les entraîneurs, ni pour les deux talonneurs appréciant leur association et ayant résigné jusqu’en 2026 (Mauvaka) et 2028 (Marchand).