Ce duel entre équipes en forme de ce Top 14 s’annonçait palpitant, car entre une formation de Montpellier invaincue en championnat depuis octobre, et une formation parisienne qui venait d’enchainer de(ux) solides performances, on savait qu’il y aurait des ambitions des deux côtés. Devant son public, le MHR a finalement trouvé les solutions en faisant preuve de davantage de réalisme et d’opportunisme, avec une plus grande capacité à jouer les coups. Et surtout à les finir ! Car le Stade français a aussi eu sa chance, sans réussir à faire preuve de réalisme quand il y avait la possibilité de faire douter son adversaire.

Le premier essai du match a eu son importance à plusieurs titres. Outre le fait que Montpellier a alors pris le score en voyant Zack Mercer (18e) concrétiser une énorme relance initiée par Bouthier, en traversant tout le terrain pour profiter de surnombres, cette réalisation est entachée d’un passage en dehors des limites du terrain de Paris au départ de l’action, sur un jeu au pied. Et il y aurait donc dû y avoir une touche… Pour autant, on a senti plus de maitrise et de précision du côté des Cistes, avec aussi un apport du banc décisif en seconde période, bien que celle-ci fut moins rythmée et bien plus hachée.

Paris indiscipliné, Montpellier bonifié sur le tard

Les deux cartons jaunes concédés par les Stadistes, contre Chapuis (24e) et Moses Alo-Emile (58e) n’ont pas aidé… Tandis que Paris s’est également vu refuser un essai à la vidéo sur une attaque de Barré pour éliminer le rideau défensif, et décaler ensuite Lapègue sur l’aile mais dont le bout du pied a touché la ligne de touche avant d’aplatir (44e). Un moment de bascule, suivi d’un autre arbitrage vidéo ayant débouché sur un essai cette fois validé pour le MHR, lorsqu’Alexandre Bécognée a surgi en fin de ruck pour aplatir au nez et à la barbe de Percillier sur sa ligne d’en-but (47e). Un break !

On aura également eu le droit à pas mal de mêlées, preuves de maladresses sur toute cette partie, alors qu’il y avait quand même une envie d’envoyer du jeu. Tandis qu’il y a parfois eu des difficultés de part et d’autre sur certains lancements en touche. Montpellier a trouvé la justesse nécessaire et la fraicheur en fin de partie pour scorer à nouveau avec Gabriel Ngandebe, d’un crochet dévastateur après une séquence près de la ligne (74e). Foursans-Bourdette s’est par ailleurs montré précis face aux perches et Montpellier s’impose donc largement, tandis que Paris pourra nourrir des regrets.