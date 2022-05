C’était une petite surprise il y a quelques semaines, les supporters girondins s’y sont désormais habitués. Le 26 mars dernier, l’Union Bordeaux-Bègles se rend sur la pelouse du Stade français. À l’annonce de la composition concoctée par Christophe Urios, la deuxième ligne bordelo-bèglaise retient particulièrement l’attention. L’UBB se présente avec un attelage Woki-Picamoles. Si voir le premier cité avec le numéro 4 est presque devenu une habitude, pour le second, c’était une première depuis fort longtemps ! À cause d’une hécatombe de blessés (Jandré Marais, Guido Petti, Kane Douglas, Thomas Jolmès), Christophe Urios a décidé de faire confiance à Louis Picamoles, et bien lui en a pris.

Depuis le déplacement à Paris, l’ancien Montpelliérain a débuté les quatre rencontres auxquelles il a pris part dans la cage girondine. Avec le numéro cinq dans le dos, qui plus est. De nature, le pilier droit et le deuxième ligne qui pousse dans son dos ont une importance capitale dans un pack. L’option Picamoles fonctionne, et c’est tant mieux pour Bordeaux-Bègles.

Fort en défense, poison dans les rucks

Dans le rugby moderne, posséder quatre voire cinq troisième ligne de formation est plutôt un avantage. Si Cameron Woki a petit à petit repris son poste en fond de mêlée, Louis Picamoles est resté, lui, dans le cinq de devant. Malgré tout, il garde toute son activité et amène une vraie plus-value au pack girondin. La semaine passée, l’ancien pensionnaire du MHR a impressionné dans l’Hérault débutant notamment la rencontre par un énorme plaquage. Autre avantage, avoir un deuxième ligne aussi actif dans les rucks ne peut pas être un inconvénient. Louis Picamoles est un véritable poison pour les attaques adverses, et c'est l’UBB qui en profite.

Woki bien installé en troisième ligne

Christophe Urios l’avait martelé durant le Tournoi des 6 Nations, pour lui, Cameron Woki est un flanker. Même s’il a remporté le grand chelem avec le numéro quatre dans le dos, il était quasiment certain que le joueur formé à Massy allait rapidement retrouver l’aile de la mêlée bordelaise à son retour. Après quelques titularisations forcées dans la cage, le joueur de 23 ans a retrouvé son poste de formation depuis trois rencontres.

Top 14 - Cameron Woki (Bordeaux-Bègles) contre MontpellierIcon Sport

Au final, le staff girondin semble préférer titulariser Louis Picamoles en deuxième ligne et conserver la vitesse de Woki en sortie de mêlée. Une méthode qui a magnifiquement fonctionné la semaine passée sur le terrain de Montpellier et qui pourrait perdurer jusqu’à la fin de la saison.