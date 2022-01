"C'est une très bonne nouvelle! Il était temps. Je ne comprenais pas très bien une jauge fixe imposée quelle que soit la capacité du stade et non une règle un peu plus proportionnelle", a assuré Bouscatel à l'AFP.

"Les pertes pour cette année ne sont pas encore estimées mais sur la période précédente, il y a eu 13 millions (d'euros) de pertes pour les clubs de Top 14. C'est énorme", a-t-il ajouté.

Face à l'explosion des contaminations, les jauges dans les enceintes sportives (5.000 en extérieur, 2.000 en intérieur) avaient été réinstaurés début janvier.

Jeudi, le Premier ministre Jean Castex a annoncé que les jauges dans les stades et les enceintes sportives prendraient fin le 2 février.

"Tous les équipements, notamment sportifs et culturels, qui accueillent du public assis, pourront retrouver un fonctionnement à pleine capacité, sans jauge, à condition de respecter le port du masque", a-t-il expliqué.