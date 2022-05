" Trop de joueurs n’ont pas fait le job "

Après leur défaite contre Toulon, les Girondins enchaînent une neuvième défaite en neuf matchs, la cinquième consécutive à domicile. Si la situation comptable reste confortable, la dynamique inquiète. Le manager de l’UBB Christophe Urios masquait difficilement son agacement, dimanche soir en conférence de presse : "On avait une opportunité aujourd'hui, on l'a laissée s'échapper. On est mal sorti de notre camp sur les coups d'envoi, c'était déjà le cas à Montpellier. Il faut faire le job. Trop de joueurs ne l'ont pas fait, ça m'a un peu gonflé."

" J'espère un environnement plus positif que le vôtre "

Au micro de Canal+ après la rencontre remportée par le Stade toulousain face à La Rochelle (23-16), l'entraîneur toulousain Ugo Mola a souhaité faire passer un message à certains consultants de la chaîne : "On cherche des motivations partout, mais c'est vrai que les journalistes de chez vous ont vraiment été chercher tous vos consultants pour essayer de dire "le tunnel toulousain", et qu'on ne s'en sortirait pas, que ce serait très compliqué[...].On va se satisfaire de battre une équipe en forme, voire très en forme, puis on va basculer sur la coupe d'Europe en espérant que l'environnement nous soit un peu plus positif que le vôtre."

" Évoquer Toulouse pour la bataille au top 6, c'est apparemment désobligeant "

Les reproches du manager toulousain aux consultants de Canal + n'ont pas tardé à faire réagir le directeur de la rédaction du rugby, Éric Bayle. Le commentateur historique a indirectement répondu aux propos du Haut-Garonnais durant la rencontre Bordeaux-Bègles-Toulon : "Pour l'instant, aucune équipe n'est qualifiée, ni même le leader, Montpellier. Enfin, à part bien sûr le Stade toulousain, puisque pour Toulouse ce n'est pas mathématique mais apparemment oser mêler les Toulousains à la bataille incertaine pour la qualification, ça ne fait pas plaisir à leur manager, qui trouve ça désobligeant." Le message est passé.

" La concurrence en équipe de France ? Je n'ai pas peur ! "

En remportant le grand chelem, un XV de départ s'est dégagé et a même pris du poids en équipe de France. Notamment en troisième ligne où les prestations du trio Cros-Alldritt-Jelonch ont rarement déçu... Mais Charles Ollivon ne dit pas éprouver de crainte à cet égard : "Non, je n'ai pas peur. Que ça me fasse travailler, que ça me challenge, oui. Mais c'est génial que ça marque pour ces mecs-là. Il faut que ça dure. Il y aura besoin de tout le monde. Et il n'y a jamais trop de leader dans une équipe. Donc je n'ai pas peur, non."

6 Nations 2021 - Charles Ollivon (France) contre Liam Williams (Galles)Icon Sport

" Alldritt, je connais sa feinte du regard "

Le Stade toulousain a disposé de La Rochelle au Stadium, ce samedi, au terme d'un match étriqué (23-16). Un succès qui n'aurait peut-être pas été possible sans une interception décisive de Thomas Ramos, alors que les Rochelais jetaient leurs dernières forces dans la bataille. L'arrière toulousain est revenu sur ce moment important de la rencontre : "Je perds un duel aérien, je vois Gregory Alldritt qui a la balle. Je connais un peu sa feinte du regard, je sais qu’il va faire la passe. J’ai un peu de réussite, ensuite, avec un bon coup de pied et un rebond positif. Dillyn Leyds est au sol et je trouve un 50-22 précieux."