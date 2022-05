Bordeaux – Lyon

Deux équipes, deux dynamiques. Les hommes de Christophe Urios restent sur cinq défaites consécutives à Chaban-Delmas et n'ont plus gagné depuis le 29 janvier sur leurs terres. A l’inverse, les lyonnais sont en forme. Ils restent sur cinq victoires consécutives et une qualification en finale de Challenge Cup. Les Bordelais doivent profiter des trois semaines de repos qu’ils ont eu pour inverser la tendance.

Notre pronostic : Victoire de l’UBB, bonus défensif pour Lyon

Biarritz - Clermont

Match d’honneur pour ces deux équipes qui n’ont plus rien à jouer en cette fin de championnat. Biarritz est déjà relégué en Pro D2 tandis que l’ASM est englué dans le ventre mou du championnat. Match difficile à pronostiquer mais les clermontois restent supérieurs sur le papier.

Notre pronostic : Victoire de Clermont

Montpellier - Racing 92

C’est le véritable choc du haut de tableau de cette 25e journée. Le leader montpelliérain (69 points) reçoit une équipe du Racing 92 revancharde (4e, 66 points). Les hommes de Philippe Saint-André doivent relever la tête après une série de quatre défaites consécutives. Mais l'ancien sélectionneur du XV de France devra composer sans Willemse et Reinach. Les Racingmens vont quant à eux essayer de rebondir après la désillusion en demi-finale de Champions Cup.

Notre pronostic : Victoire de Montpellier, bonus défensif du Racing 92

Toulon - Pau

L’exploit est encore possible pour le RCT. Derniers du championnat en janvier, l’arrivée de Franck Azéma a changé le visage de l’équipe qui enchaîne les victoires. Face à des Palois qui n’ont plus rien à jouer, une victoire bonifiée semble atteignable pour aller chercher une place dans le top 6.

Notre pronostic : Victoire bonifiée de Toulon

La Rochelle - Stade français

Autre duel entre une équipe en course pour le top 6 et une équipe qui n’a plus rien à jouer. Les Rochelais, septièmes, doivent absolument s’imposer, si possible avec le bonus offensif, pour espérer une place en barrage à l’issue de la dernière journée. Attention tout de même aux Parisiens qui viennent libérés de toute pression.

Notre pronostic : Victoire bonifiée de La Rochelle

Brive - Toulouse

C’est le match de la peur pour les deux équipes. D’un côté les Brivistes doivent s’imposer pour conserver leur place de non-relégable. Les toulousains viennent à Brive pour conserver leur place également, mais dans le top 6. A bout de souffle, les hommes d’Ugo Mola parviendront-ils à renverser une solide équipe corrézienne ?

Notre pronostic : Victoire de Toulouse, point de bonus défensif de Brive

Castres - Perpignan

Encore un match à grand enjeu, mais pas dans la même partie de tableau. Les castrais peuvent quasiment assurer leur place dans le top 6 et même aller chercher une deuxième place directement qualificative pour les demi-finales. Perpignan joue sa survie et espère éviter la troisième place, synonyme de barrage d'accession. Invaincus à domicile depuis décembre 2020, les Tarnais semblent favoris avant ce match.

Notre pronostic : Victoire de Castres