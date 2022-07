Plus de 1000 pompiers girondins, appuyés par des renforts venus de la France entière, ont lutté jour et nuit contre ces incendies. Pour les remercier et souligner leur courage l'UBB fait cadeau de 1000 places à ces héros pour le match de gala contre le Stade Toulousain le dimanche 4 septembre prochain.

Les soldats du feu effectueront également un tour d’honneur avant le coup d’envoi, l’occasion pour le public de les applaudir.