En première période, les hommes de Christophe Urios ont trouvé la solution par deux fois. D'abord par Cyril Cazeux dès la 6e minute de jeu, puis par Nathanël Hulleu à la 26e minute suite à une action où les Bordelais évoluaient à un de plus suite au carton jaune de George Tilsley (22e) pour faute répétées. Perpignan aura essayé de réagir, mais les deux pertes de balles justes devant la ligne (28e et 32e) ne leur ont pas permis d'ouvrir leur compteur dans le premier acte.

Lesgourgues intenable

Perpignan s'est refait la cerise sur le début de la seconde mi-temps en inscrivant ses premiers points (17-6 à la 47e). Mais l'UBB n'a pas eu de creux dans cette rencontre et n'a pas fait espérer son adverse. Notamment grâce à Yann Lesgourgues. Le demi de mêlée a montré toute sa classe cette après-midi en inscrivant un essai tout seul après 50m de course et en étant à l’affût, suite à une mêlée à cinq mètres, pour inscrire un doublé. Bordeaux était trop fort cet après-midi pour Perpignan et l'essai de Velarte en fin de match ne changera rien, d'autant plus que Bordeaux assurait ensuite son bonus offensif grâce à un essai de pénalité suite à un très gros travail des avants sur un maul.

Yann Lesgourgues (Bordeaux-Bègles) a inscrit un doublé contre PerpignanIcon Sport

Grâce à cette victoire à cinq points, Bordeaux enchaîne un septième match sans défaite et pointe à la première place du classement avant le match de Toulouse. Tandis que Perpignan glisse à la 14e et dernière place du championnat.