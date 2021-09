Une équipe de l'UBB à deux visages ! Après le match nul obtenu à Castres le week-end dernier (23-23), l'UBB se relance face à Brive mais le chemin fut long pour Matthieu Jalibert et ses coéquipiers. La faute à une première période compliquée et un coup du sort avec un essai "chanceux" pour les Brivistes. Menés au score à la pause, les Girondis vont revenir sur le terrain revigorés et vont dérouler face à des adversaires peu inspirés ce samedi et logiquement dominés par le collectif des Girondins. Malgré une seconde période à sens unique, l'UBB n'a pas réussi à prendre le point de bonus offensif.

Jalibert, leader heureux puis malheureux

Pour ce deuxième match de la saison à domicile, le staff bordelais a procédé à huit changements, avec notamment une nouvelle charnière ! Matthieu Jalibert fait son retour à l'ouverture, accompagné par Yann Lesgourgues à la mêlée. En face, grosse revue d'effectif avec pas moins de douze changements dans l'équipe de départ par rapport à la victoire face à la Section Paloise lors de la troisième journée. Et le début de match va être nettement à l'avantage des locaux !

Les Brivistes se montrent indisciplinés et commettent trois fautes en l'espace de 14 minutes ! Matthieu Jalibert ne laisse pas passer l'occasion et permet aux locaux de rapidement mener 9-0 ! Mais le match prend une toute autre tournure à la 18e minute. Dans son camp, Matthieu Jalibert tente de dégager son camp avec un coup de pied, mais le Français est contré par Tevita Ratuva. Brive ne se manque pas et va inscrire le premier essai du match avec à la conclusion Setariki Tuicuvu ! Brive prend les devants sur sa première occasion et rentre aux vestiaires avec un faible avantage, 10-9 !

Une seconde période à sens unique

Au retour des vestiaires, les hommes de Christophe Urios ne laissent aucun répit aux Brivistes et mettent la pression d'entrée de jeu. Et dès la 43e minute le public de Chaban-Delmas chavire avec un essai en coin de Federico Mori. Auteur d'un gros en-avant en première période, l'Italien se fait pardonner et l'UBB repasse devant, 14-10. Imprécis en touche, Brive n'arrive pas à mettre son jeu en place et souffre face à des locaux revigorés après leur mauvaise première période.

Un homme va ensuite prendre la lumière dans cette rencontre, Ben Lam ! Déjà auteur d'un essai le week-end dernier, le Néo-Zélandais va tout d'abord enflammer le public bordelais avec une chevauchée de 60 mètres (56e), puis trois minutes plus tard, c'est lui qui à la conclusion d'une offensive. Deuxième essai pour les Girondins, qui font un premier trou dans cette rencontre. L'ailier s'offre ensuite un doublé (63e) après un service de Romain Buros.

Le match est plié, mais les Bordelais ne sont pas rassasiés. Ces derniers ont le bonus offensif dans le viseur et vont pousser pour l'avoir. Ben Lam, encore lui, pense l'obtenir en inscrivant un triplé, toujours en coin, mais l'essai est finalement refusé ! Bis repetita quelques instants plus tard, avec Maxime Lucu. Il n'y aura pas de quatrième essai, mais l'UBB a montré du caractère dans cette seconde période, victoire 29-10 à des Brivistes absents. Les vainqueurs du jour se replacent au championnat et passent devant une équipe de Brive qui coince une nouvelle fois à l'extérieur.