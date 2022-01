Dès son premier ballon, l’ouvreur de 23 ans a semblé dans un grand soir. Au relais d’un mouvement d’envergure initié par Jordan Taufua, le numéro 10 a placé une accélération fulgurante pour parvenir à l’en-but (2e). Une demi-heure plus tard, il récidivait, au relais de Xavier Mignot, avec une pirouette pour échapper à ses défenseurs (34e). À ces deux éclairs, parfaites illustrations de ses qualités d’attaquant, sont venus s’ajouter 17 points au pied. Lui permettant ainsi d’établir un nouveau record personnel sur la saison avec 27 unités, effaçant ainsi des tablettes Enzo Hervé et ses 26 pions face à l’Usap. Léo Berdeu sait décidément tout bien faire.

Cette prestation de haut vol s’inscrit dans la lignée d’un début de saison des plus convaincants. Le Lyonnais pointe plus que jamais en tête du classement des réalisateurs au lendemain de cette 14e journée. Avec son doublé, il s’est même invité parmi les meilleurs marqueurs d’essai de l’élite, avec cinq réalisations à son compteur. Les statistiques le concernant sont flatteuses, avec, entre autres, un joli 91 % aux plaquages et une petite trentaine de défenseurs battus sur la saison. À 23 ans, Léo Berdeu continue de s’affirmer comme un des numéros 10 phares de l’élite. à une époque bénie au poste d’ouvreur, le Grassois d’origine peut avancer tête haute au milieu des Ntamack, Jalibert et autre Hastoy. Il n’a pas - encore - de sélection mais il est assurément pétri de qualités.