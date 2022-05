On vous offre quelques indices : peau de couleur noire, un bon mètre quatre-vingt-seize pour plus de cent vingt kilos et, accessoirement, un casque vissé sur la tête. Vous l’avez ? Physiquement, le deuxième ligne lyonnais est, à quelques détails près, le sosie officiel de Maro Itoje. Autre bonne nouvelle pour Pierre Mignoni et son staff, il semblerait que la ressemblance ne s’arrête pas à l’apparence, loin de là.

Face à Montpellier, Kpoku a impressionné son monde sur une pelouse de Gerland qu’il foulait pour la première fois dans la peau d’un titulaire. Son activité en défense a fait mal aux offensives héraultaises. Le joueur formé aux Saracens (comme Maro Itoje) a terminé la rencontre avec quinze plaquages à son actif, rien que ça. Son duo avec Romain Taofifenua a fait des merveilles, dommage que l’international des moins de 20 ans anglais se soit vu amputé de son acolyte prématurément dans la rencontre, le Tricolore ayant été touché au genou gauche.

Ballon en main, Joël Kpoku s’est montré un peu moins incisif qu’en défense mais a tout de même fait le boulot. Trois courses, un plaquage cassé et un franchissement, le deuxième ligne n’est pas vexé avec le ballon, loin de là. Après avoir vu son aventure lyonnaise stoppée net par une blessure dès sa première apparition, Kpoku semble lancé pour une fin de saison qui s’annonce animée sur les bords du Rhône. À 22 ans, il pourrait rendre d’énormes services au Lou dans la course au top 6 et la conquête de la Challenge Cup.