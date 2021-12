Si le "clasico" entre le Stade toulousain et le Stade français - qui devait se tenir ce dimanche soir lors du Boxing Day - a été annulé en urgence, c'est à cause d'un concours de circonstances assez improbable. En cette période de fêtes, le nombre de cas positifs au Covid-19 flambe en France et paralyse le championnat. Pour preuve, trois matchs de cette treizième journée avaient déjà été annulés avant dimanche midi. Après le fiasco coupe d'Europe, le Top 14 commençait lui aussi à subir les foudres du virus. Afin de passer Noël avec sa famille vendredi soir, un joueur de l'effectif du Stade français s'est donc voulu prudent avant de dîner avec sa famille.

Demi-tour à l'aéroport

Il s'est plié au fameux test PCR afin de passer la soirée et le week-end l'esprit tranquille. Problème : son test est finalement revenu positif. Le joueur l'a donc confié au club, qui l'a à son tour transmis à la Ligue. Avec un seul cas positif dans l'effectif parisien, le match à Toulouse n'était alors pas remis en question, mais il a été demandé au Stade français de faire tester l'ensemble de son effectif en vue de la rencontre. Et c'est ce dimanche matin qu'est arrivé le verdict : neuf cas positifs sont détectés chez les Parisiens.

La Ligue décidait alors de se réunir urgemment afin de prendre une décision vis-à-vis du match. À quelques heures du coup d'envoi, l'affiche était alors reportée, au regret du président toulousain, Didier Lacroix. Alors qu'ils étaient en train d'embarquer à l'aéroport d'Orly, les Parisiens ont donc été obligés de faire demi-tour pour rentrer chez eux, dans la confusion générale. C'est ainsi que ce Toulouse - Stade français devint le quatrième match reporté à une date ultérieure lors de cette treizième journée, qui n'a pas fini de faire parler...