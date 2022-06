C’est une grande première à laquelle on a assisté ce dimanche après-midi. Sur la pelouse du stade Guy-et-André-Boniface, l’Usap a mis fin à la malédiction du club de Top 14 en dominant le Stade montois.

L’entraîneur catalan Patrick Arlettaz craignait pourtant cette équipe landaise, comme il nous l’avait confié en milieu de semaine : "Mont-de-Marsan a fini premier et c’est un Stade montois en mode championnat qu’on va avoir, pas en mode phase finale. Ils vont être décomplexés, sans pression, très agressifs, chez eux, aidés par leur public. La difficulté est très, très grande. Ce n’est pas pour rien qu’il n’y a aucune équipe de Top 14, pour l’instant, qui a remporté ce match. Ça va être immensément difficile, on le sait."

Mais les Perpignanais avaient anticipé leur affaire. Comme ils n’avaient eu de cesse de le répéter ces dernières semaines, terminer à la 13e place du championnat était l’issue la plus probable. À tel point que la rencontre face à l’Union Bordeaux-Bègles, remportée la semaine dernière, faisait figure de « match bonus ». Il a finalement fallu passer par le tant redouté barrage. Une étape que les Sang et Or ont su passer avec brio (41-16), pour finalement briser le signe indien.

En effet, depuis la mise en place du barrage d’accession au Top 14 en 2018, jamais une équipe de l’élite ne s’était imposée. À trois reprises, c’est le petit poucet de Pro D2, poussé par son public, qui était resté maître dans son antre. On se rappelle par exemple de la large victoire de Grenoble contre Oyonnax (47-22), lors de la toute première édition.

L’année suivante (2019), malgré leur expérience de l’évènement, ces mêmes Grenoblois avaient chuté, tombant dans le piège briviste au Stadium (28-22). Et puis, la saison dernière, lors d’un access match qui n’avait jamais été aussi serré, Biarritz avait triomphé de Bayonne aux tirs au but, au terme d’un match rocambolesque (6-6, 6-5 t.a.b.).

Cette année fut donc la bonne. À voir si ce succès d’un club de l’élite en appellera d’autres lors des prochaines saisons…