On a tendance à l’oublier mais l’Aviron est le promu de ce top 14 version 2022-2023. Les succès face à Toulouse ou La Rochelle, l’étonnante victoire à Clermont, les soixante premières minutes du côté du champion de France montpelliérain ou encore cette invincibilité à domicile cette saison ont fait de Bayonne un étonnant bizuth qui surprend de semaine en semaine. Le Lou n’est pas parvenu à stopper cette dynamique et s’est incliné logiquement (19-7) sous une pluie battante. Camille Lopez, auteur de 14 points au pied, a régné sur la rencontre.

Bayonne tient son rang, Lyon perd Niniashvili

Le match partait sur un rythme fou, avec des Bayonnais plus accrocheurs que jamais, mettant sous pression très vite la défense lyonnaise. C’est d’ailleurs sur une interception que le danger s’approchait une première fois de l’en-but du Lou, sans pour autant que cela soit concluant. Ce ne fut que partie remise. Quelques secondes plus tard, Maqala cassait plusieurs plaquages et permettait à Bayonne de revenir près de la ligne d’en-but. En puissance, Martin Bogado aplatissait le premier essai de l’Aviron après visionnage de la vidéo.

Belle histoire pour le remplaçant de Gaëtan Germain, gravement touché le week-end dernier et d’ores et déjà forfait pour le reste de la saison, qui s’est montré très vite décisif pour son équipe. Les Lyonnais encaissaient le coup, et perdaient également sur blessure l’arrière Niniashvili, remplacé par Fletcher Smith. Les hommes de Xavier Garbajosa répondaient pourtant à la bonne entame bayonnaise avec le septième essai personnel d’Ethan Dumortier, à la conclusion d’une belle action emmenée par Couilloud et Smith. Le meilleur marqueur du Top 14 frappait encore et Lyon recollait au score.

Top 14 - Fletcher Smith (Lyon) perd le ballon au contact à BayonneIcon Sport

Mais à l’expérience, Bayonne reprenait quelques points d’avance avec un drop de son maître à jouer Camille Lopez, qui s’adaptait parfaitement aux conditions de jeu difficiles et la pluie de plus en plus intense sur le terrain de Jean-Dauger. Ses nombreuses chandelles mettaient en difficulté l’arrière garde lyonnaise mais faute d'efficacité, le score à la pause restait à 10 à 7.

Une leçon signée Camille Lopez

Au retour des vestiaires, la pluie s’intensifiait davantage, rendant encore plus difficile chaque passe, chaque combinaison. La partie changeait de physionomie et se disputait à travers la bataille des rucks, l’occupation et un duel de buteur entre Lopez et Berdeu. A ce petit jeu, l’ancien Clermontois eut tout juste.

L’ouvreur s’est rappelé au souvenir de ses plus grandes années et les Bayonnais peuvent remercier ce soir la patte gauche du numéro 10. Avec quatorze points au pied (dont deux drops !), il a illuminé la rencontre par sa gestion parfaite des événements, alternant chandelles et jeu d’occupation, jusqu’à rendre fou l’arrière garde lyonnaise, incapable d’inverser la pression dans le deuxième acte. Les Lyonnais multipliaient les erreurs techniques, se mettaient de plus en plus à la faute, dévorés par l’envie bayonnaise dans les rucks. C’est même le secteur de la touche, pourtant un point fort sur le match, qui coûtait aux Lyonnais un point de bonus défensif, avec un contre bayonnais salvateur à quelques minutes de la fin du match.

Top 14 - Camille Lopez, demi d'ouverture et buteur de Bayonne contre le LouIcon Sport

Une semaine après la belle victoire face à Toulouse, le Lou retombe dans ses travers avec cette contre-performance à Bayonne. Prochain objectif maintenant, basculer très vite sur la Coupe d’Europe avec un déplacement en Afrique du Sud qui ne semble pas vraiment convenir à Jean-Marc Doussain, interrogé au micro de Canal + après le coup de sifflet final : "Je ne comprends pas trop. Pour plusieurs raisons. On parle de la Coupe d’Europe mais ce n’est plus la Coupe d’Europe. Faites un championnat du monde des clubs... Mais bon on va la jouer à fond de toute façon."

Le club basque réalise la très belle opération du jour avec ce succès 19 à 7. Quatre points de plus pour l’objectif maintien et une sixième place provisoire. Surtout, l’Aviron reste invaincu sur son terrain et s’ouvre de belles perspectives même si Camille Lopez veut garder les pieds sur terre : "On ne regarde pas du tout en haut, notre championnat à nous, il est en bas."