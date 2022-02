Clermont, avant ce match, ne pointe qu'à une triste 10e place et surtout n'a que six points d'avance sur la zone rouge occupée par... Perpignan. L'ASM s'est mise dans cette position peu confortable car elle a enchaîné les mauvaises prestations loi de ses bases. Les Jaunards sont sur une série de quatre défaites d'affilées. La victoire est donc obligatoire pour les hommes de Jono Gibbes pour viser le Top 6. Du côté de Perpignan, ce voyage dans l'Auvergne est le deuxième match de suite loin d'Aimé-Giral. Et l'Usap, cette saison, n'a gagné qu'une seule fois à l’extérieur. Mais face à une formation de l'ASM dans le doute, les hommes de Patrick Arlettaz veulent faire un exploit.

Et ce match a eu du mal a démarré. De nombreuses fautes de main, des mêlées à jouer, et à rejouer, des mauvais choix... Le rythme était calme avant que Thomas Rozière réveille le stade Marcel-Michelin. Suite à une mêlée sur les 5m catalans, c'est le jeune ailier qui est venu inscrire le premier essai du match juste après le quart-heure de jeu. Clermont a monopolisé le ballon dans ces quarante premières minutes et c'est naturellement que Rozière, encore lui, juste après une mêlée à 5m, encore une, a inscrit un doublé. Même action proche de l'en-but catalan pour le même résultat (17-0, 33e). Perpignan n'a pas le temps de respirer que c'est cette fois George Moala qui a inscrit sous les poteaux le troisième essai des Jaunards de cette première période suite à une percée de Cheikh Tiberghien. (24-0, 37e). Alors que l'ASM n'avait plus qu'à gérer la fin de ce premier acte, Perpignan a réduit le score dans les arrêts de jeu grâce à la puissance de Damien Chouly, qui faisait son retour au stade Michel. À la pause, Clermont mène 24 à 7.

Parra et Moala en démonstration

Les coéquipiers de Morgan Parra ont ensuite déroulé dans le second acte. L'essai catalan, en toute fin de première période, n'aura pas eu d’impact sur ce match. Par contre, celui qui a mené la rencontre d'une main de chef, c'est justement l’expérimente demi de mêlée. Placé à l'ouverture, Parra a ensuite joué à son poste de prédilection et il a brillé. D'abord en inscrivant un essai après une mêlée à 5m, et ensuite par un jeu au pied, devant la défense, à proximité de l'en-but catalan, pour Jean-Pascal Barraque. Un autre joueur a fait un match XXL. Il s'agit du centre George Moala. Absent depuis six semaines, le centre néo-zélandais n'a cessé d'avancer dans cette rencontre, et à conclu le festival clermontois en inscrivant le septième et dernier essai après la sirène.

Clermont s'impose finalement 52 à 12 face à Perpignan. C'est la première victoire de plus de 50 points de la saison pour l'ASM. S'il y avait des doutes avant la rencontre, les Jaunards ont remis les points sur les i sur ce match. Du côté de Perpignan, cette lourde défaite laisse les Catalans à la 13e place du classement.