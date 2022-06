Le résumé : Montpellier était pressé

On avait beau imaginer le pire scénario possible pour le CO, ou le meilleur pour le MHR, nous n’aurions pas imaginé celui-là. À la douzième minute, Anthony Bouthier a plongé dans l’en-but castrais et fait grimper le score à 17-0. Oui, dix-sept points d’avance pour les Héraultais avant le quart d’heure de jeu, assez irréel. Au-delà du tableau d’affichage, les Tarnais ont également perdu Benjamin Urdapilleta peu après la quinzième minute, touché à la cheville. À la pause, ça fait vingt points d’avance pour les joueurs de Philippe Saint-André (23-3).

On attendait logiquement la réaction castraise, elle a bien eu lieu. Les remplaçants tarnais ont fait du bien et gagné quelques duels importants. Mais quand ça ne va pas, ça ne va pas. Dumora et De Benedittis ont franchi la ligne mais ne sont pas arrivés à aplatir. Le train est passé pour les Tarnais. D’autant plus que c’est le MHR qui a rajouté trois points grâce à Garbisi.

L’essai du match : Palis craque, Vincent ouvre la voie

Castres a tout de même effectué quelques bonnes minutes. Des secondes gâchées par une mauvaise inspiration de Geoffrey Palis. L’ailier a tenté un coup de pied par-dessus complètement raté qui a terminé dans les mains héraultaises. Trois passes plus tard, Zach Mercer effectue un magnifique coup de pied pour Arthur Vincent. On jouait alors la sixième minute de jeu et c’est ainsi que le récital montpelliérain a débuté.

L’impression : le pack du MHR était trop fort

Il avait déjà impressionné face à Bordeaux-Bègles en demi-finale, le huit de devant héraultais a une nouvelle fois prouvé ce vendredi soir qu’il était un des plus dominants du championnat. Pourtant emmenés par des joueurs comme Wilfrid Hounkpatin ou Tom Staniforth, les Catrais n’ont pas pu lutter face à la puissance du MHR. En attestent les pénalités concédées en mêlée et les ballons perdus en touche.

La question : Mercer est-il le meilleur joueur du Top 14 cette saison ?

Il était facilement dans les discussions avant la rencontre, il a peut-être clos le débat ce vendredi soir. Zach Mercer est une machine, et il l’a prouvé sur la pelouse du Stade de France. Le numéro huit anglais était partout, tout simplement. À l’initiative du premier essai des siens, sur le deuxième, et puis hyperactif en défense. Alors le débat est toujours ouvert, puisque c’est subjectif, mais avouons que Mercer a frappé fort (une nouvelle fois) lors de cette finale.