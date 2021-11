Le résumé du match : La Rochelle était trop fort

L’intensité des duels dès le coup d’envoi laissait directement présager un énorme défi physique entre Rochelais et Bordelais. Les Maritimes, désireux de retrouver au plus vite une place dans le top 6 veulent mettre beaucoup de rythme mais manquent de précision. Heureusement pour eux, leur huit de devant fait le boulot en mêlée fermée et dans les rucks. Une dernière épreuve de force, remportée sur la sirène de la première mi-temps, permet à Ihaia West de donner six points d’avance aux siens (9-3).

Au retour des vestiaires, la pression rochelaise s’intensifie et le match va tourner pour de bon en faveur des locaux. Jules Favre inscrit le premier essai de la rencontre à la quarante-troisième minute. Une réalisation qui donne de l’air aux joueurs de Ronan O’Gara, qui vont ensuite gérer les assauts bordelais avec son pack, toujours plus solide, pour s’adjuger une victoire importante dans la course aux phases finales. Le coup de poignard sera signé Dillyn Leyds à la dernière seconde pour finalement signer une large victoire. L’UBB peut perdre sa place de leader du championnat si Toulouse s’impose face à Perpignan.

Dillyn Leyds a inscrit le deuxième essai rochelaisIcon Sport

Le tournant du match : Picamoles, botteur malheureux

Le match a choisi son vainqueur en début de seconde période sur un enchaînement de situations défavorables à l’UBB. Pourtant en possession du ballon, les Bordelais veulent envoyer du jeu mais Louis Picamoles préfère se dégager au pied. Problème, le troisième ligne envoie directement le ballon en touche puisque les joueurs de Christophe Urios ont rentré le ballon dans leurs 22. Sur la touche qui suit, Jules Favre prend le ballon tout en puissance et s’en va marquer l’essai libérateur sous les poteaux. Une erreur bordelaise qui coûte cher et dont les joueurs de Christophe Urios ne se relèveront pas.

Le fait du match : les Rochelais remportent la guerre des rucks

En regardant cette rencontre, certains ont dû être surpris par l’impuissance de l’UBB. Mais force est de constater que les Bordelais n’ont tout simplement rien pu faire face à cette défense maritime. Les Rochelais ont été des poisons dans les rucks et ont gratté un nombre incalculable de ballons. Impossible dans ces conditions pour les visiteurs de mettre leur jeu en place et d’inquiéter ne serait-ce que quelques minutes les hommes de Ronan O’Gara.

La question : avons-nous retrouvé les Rochelais de la saison dernière ?

Il est vrai qu’ils se sont inclinés sur la pelouse de Perpignan la semaine passée, mais les Rochelais ont répondu en patron face à une équipe de Bordeaux tout de même solide malgré l’absence des internationaux. Une prestation rassurante sur le contenu et qui va donner confiance aux Maritimes pour la suite des évènements. Malgré un début de saison soi-disant mitigé, La Rochelle est, après cette victoire, bien installé dans le top 6 du Top 14. De quoi prouver encore un peu plus la réelles ambitions de ce groupe jaune et noir.