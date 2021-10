Le résumé : du jeu sous la tension générale

Ne vous méprenez pas, la rencontre entre La Rochelle et Castres a offert du spectacle aux spectateurs présents dans le stade Marcel-Deflandre ce samedi. Plus entreprenants mais surtout plus réalistes, ce sont les Rochelais qui l'ont emporté, assez aisément, sur des Castrais trop indisciplinés pour espérer quelque chose. En parallèle des belles envolées qu'a offert cette rencontre, une grosse tension et plusieurs échauffourées ont donné une autre dimension à la partie.

Quatre accrochages, trois cartons jaunes et beaucoup de chambrages... Monsieur Cayre a eu beaucoup de travail pour canaliser les trente acteurs présents sur la pelouse. S'il a d'abord prévenu les capitaines (il les a même recadrés plusieurs fois au cours du match), le juge de la rencontre a décidé de sanctionner Danty et Urdapilleta, trop véhéments à son goût. De quoi vous décrire le ton "musclé" de la partie.

Le tournant : Guillamon, la faute de trop

Dans une première mi-temps plutôt serrée, un détail faisait basculer la rencontre en faveur des Rochelais : l'indiscipline castraise. Tendus, les coéquipiers d'Antoine Tichit ne parvenaient pas à contenir proprement les locaux et se mettaient continuellement à la faute. En mêlée particulièrement, la différence de force entre les deux packs s'est faite sentir. Et ce qui devait arriver arriva : sur la huitième pénalité concédée par les Tarnais, et la troisième en mêlée, Antoine Guillamon était sanctionné d'un carton jaune.

Top 14 - Antoine Guillamon (Castres) a été sanctionné d'un carton jaune contre La RochelleIcon Sport

Une infériorité numérique coupable, puisque sur l'action qui suivait, les joueurs de Ronan O'Gara investissaient le camp castrais et réussissaient à trouver la faille par Bourgarit, suite à un ballon porté. Décrochés au score, jamais les hommes de Pierre-Henry Broncan ne sont parvenus à revenir dans la rencontre. L'essai de Combezou en fin de rencontre n'y changeait rien.

Le regret : le superbe presque essai rochelais

Quand La Rochelle a la confiance, ça se voit. Les hommes de Ronan O'Gara, rassurés par un score de 22 à 3 dès l'entame de la seconde période, décidaient de jouer crânement leur chance. Ainsi, à la 46e minute, une relance était entreprise depuis les 22m des Jaune et Noir. Eneriko Buliruarua héritait du cuir sur son aile droite et profitait de l'espace pour gagner une trentaine de mètres dans son couloir. L'ancien Briviste laissait le ballon en vie en trouvant Dillyn Leyds à son intérieur.

Le Sud-Africain aux appuis de feu résistait à deux plaquages puis transmettait la précieuse munition à Liebenberg après contact. Ce dernier ne s'embarrassait pas et servait Dany Priso bien lancé dans la défense. Accroché, le pilier passait à Alldritt dans les 22m castrais. Le capitaine des Jaune et Noir retrouvait directement son pilier d'une nouvelle passe après-contact. Lancé vers la ligne, Priso était stoppé à quelques centimètres de la terre promise. Au sol, il tentait de trouver Kerr-Barlow mais manque sa transmission, gêné par une belle défense de Julien Dumora. Les Castrais pouvaient se dégager et les Rochelais regretter un essai qui aurait été magnifique.

La stat' : un 100% qui change les habitudes

S'il y a bien un secteur décrié du côté des derniers finalistes de Top 14 en ce début de saison, il s'agit de la réussite face aux perches. Aucun des trois ouvreurs testés par Ronan O'Gara, que ce soit Plisson, West ou Popelin, n'avait réussi à tirer son épingle du jeu dans les tirs au but. Pour cette rencontre face à Castres, c'est l'ancien Vannetais qui avait le lourd rôle de buteur à l'ouverture. Et il s'en est sorti parfaitement !

Top 14 - Pierre Popelin (La Rochelle) a réalisé un 100% face aux perches contre CastresIcon Sport

Alors que le pourcentage de réussite des buteurs rochelais plafonnait à 62% avant le match (pire total d'une équipe dans l'élite), Popelin s'est illustré avec un clinique 100% face aux perches. Sept tentatives, sept coups du pied réussis et une belle avance construite par les locaux au cours du match. Ce 100% a joué un grand rôle dans le succès rochelais même s'il reste "anecdotique" pour le principal intéressé.

La question : Popelin doit-il être l'ouvreur numéro 1 de la Rochelle ?

Alors qu'il a donné pleinement satisfaction lors de cette rencontre, Pierre Popelin (26 ans), doit-il devenir l'ouvreur numéro 1 des Jaune et Noir, devant Jules Plission et Ihaia West ? Son 100% face aux perches et sa grosse importance dans le jeu ont en tout cas conforté Ronan O'Gara dans son choix de le titulariser dans cette rencontre importante.