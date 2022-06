Le résumé du match : Montpellier a pris son temps, mais verra Paris

Honnêtement, après quelques minutes de jeu, pas grand monde ne voulait se retrouver sur le terrain au milieu des trente acteurs. L'intensité avait de quoi impressionner, surtout en analysant les contacts, rudes et sévères. Et à ce jeu-là, ce sont les Montpelliérains qui ont tiré leur épingle du jeu. Après une première pénalité de Lucu, c’est Rattez qui a inscrit en bout de ligne le premier essai du match.

Un premier quart d’heure aux couleurs du MHR avant que Matthieu Jalibert ne sorte du bois. Le demi d’ouverture bordelais est à l’affut d’un ballon échappé par Guirado pour aller inscrire en contre le premier essai des siens (10-10). Juste avant la pause, c'est Anthony Bouthier qui a claqué un magnifique drop pour permettre aux Héraultais de virer en tête à la pause (13-10).

Anthony Bouthier - MontpellierIcon Sport

La seconde période a été loin du niveau de la première. Pendant vingt-cinq minutes, le jeu s’est cantonné autour de la ligne médiane. Montpellier, toujours plus tranchant et dominant physiquement, est passé près de tuer le match à plusieurs reprises. En face, l’UBB n’est jamais parue en mesure de mettre en difficulté la défense héraultaise, mis à part à cinq minutes du terme après un coup de pied de Trinh-Duc, bien suivi par Jalibert.

Au final, ce sont deux pénalités d’Aprasidze qui vont tuer les derniers espoirs girondins. Montpellier retrouvera Castres en finale, comme en 2018.

Le fait du match : Jalibert et Woki remplacés, les choix forts d’Urios

Certains ont dû faire les gros yeux au moment de voir Matthieu Jalibert se diriger vers le banc des remplaçants. Oui, Christophe Urios a décidé de remplacer son meneur de jeu à la cinquante-cinquième minute de jeu. Jalibert a été remplacé par François Trinh-Duc. Quand on connaît le contexte qui règne depuis quelques semaines en Gironde, difficile de n’y voir là qu’une simple coïncidence. Surtout que dix minutes plus tard, c’est… Cameron Woki qui a laissé sa place. Replacé en deuxième ligne, l’international français a vécu une soirée compliquée. Jalibert a par la suite retrouvé la pelouse.

Cameron Woki - Bordeaux-BèglesIcon Sport

L’entrée gagnante : Aprasidze, c’est le pied

Chaque match de phase finale offre une petite histoire. Ce samedi soir, c’est celle de Gela Aprasidze (24 ans) qui est à noter. Le jeune demi de mêlée géorgien est discrètement entré en jeu à la place de Benoît Paillaugue, avant de marquer de son empreinte cette demi-finale. Quelques secondes après avoir foulé le terrain, Aprasidze prend ses responsabilités à plus de cinquante mètres des poteaux. Une première pénalité qui offre six points d’avance aux siens. Puis à une minute du terme, rebelote. Derrière la ligne médiane, le numéro 20 pose son tee et crucifie l’UBB. Une entrée fracassante pour un joueur qui s’est fait un nom ce samedi soir.

La question : le contexte compliqué de la semaine a-t-il pesé sur l’UBB ?

La question mérite d’être posée. Durant toute la semaine, l’Union Bordeaux-Bègles a fait les plus gros titres, mais pour les déclarations Woki, Jalibert et Urios. Pas le meilleur contexte au moment de préparer une demi-finale face à Montpellier. Finalement, on peut se demander si toutes ces petites histoires n’ont pas pesé dans les têtes bordelaises mais aussi dans les jambes. Bordeaux-Bègles n’a jamais vraiment développé son jeu habituel, et termine sa saison avec énormément de regrets.