Sorti dès la première période contre les Anglais, Matsushima souffre d'une disjonction de l'articulation acromio-claviculaire droite "assez sévère" et il est donc forfait pour le match retour des 8e de finale, a indiqué le club. Fritz Lee, ouché au visage dans un choc, s'est quant à lui vu poser une quinzaine de points de suture sur la tempe, rendant "très incertaine" sa participation au déplacement en Angleterre, ce samed

De leur côté, le 2e ligne Sébastien Vahaamahina et le 3e ligne Judicaël Cancoriet ont été ménagés en début de semaine, le premier souffrant au niveau des cartilages intercostaux et le second se plaignant de douleurs aux adducteurs. Ces indisponibilités ou incertitudes s'ajoutent à celle du centre Damien Penaud, blessé à la cheville droite contre Brive, le 2 avril, et absent deux mois environ.

Le 2e ligne Tomas Lavanini (cervicales), les 3e ligne Alexandre Lapandry (commotion), Peceli Yato (genou) et Arthur Iturria (aponévrose plantaire), le pilier Peni Ravai (cervicales), le talonneur Adrien Pélissié (genou), le demi de mêlée Sébastien Bézy (pouce), l'ailier Bastien Pourailly (cuisse), les centres Apisai Naqavelu (avant-bras) et Jean-Pascal Barraque (aponévrose plantaire), sont également à l'infirmerie.