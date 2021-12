"C'est une nouvelle brutale et triste, mais ma santé est prioritaire", a directement réagit Gourdon, via le communiqué du Stade rochelais. Club dont il est l'un des joueurs emblématique, puisqu'en 221 matchs disputés sous les couleurs maritimes, il a connu la Pro D2, l'accession en Top 14 et même la finale de l'élite, l'année dernière face au Stade toulousain. Ses belles performances lui ont d'ailleurs ouvert les portes du XV de France, où il a été sélectionné à 19 reprises, notamment par Guy Novès. Sa retraite, aussi inattendue que brutale, intervient alors qu'il avait récemment prolongé son contrat de deux ans avec son club de cœur.

Il explique : "Malheureusement, c'est quelque chose qu'on ne maîtrise pas, je ne suis pas en mesure de faire quoi que ce soit pour que la situation soit différente, donc je n'ai pas de regret. J'ai eu la chance d'avoir une carrière bien remplie, c'est beaucoup de souvenirs, d'émotions. Mais aujourd'hui, je dois me tourner vers une autre partie de ma vie, peut-être un peu plus tôt que prévu, mais qui sera, j'en suis convaincu, toute aussi épanouissante." De son côté, son président Vincent Merling rend hommage à "l'Homme qu'il est, sa fidélité au club et son immense talent, [qui] font de lui un joueur emblématique de la culture et de l'identité du Stade rochelais".

Gourdon s'exprimera devant les supporters rochelais avant la rencontre opposant La Rochelle à Lyon, le lundi 27 décembre.