Quel est votre ressenti après cette grosse prestation ?

On est capable de faire de très belles choses, mais il y a des temps faibles où l’on subit trop. Il y a de très bonnes choses à retenir, notamment au niveau de la conquête. Pour la course au maintien, cette victoire est est très importante, on a montré qu’on avait beaucoup de caractère.

Vous étiez menés à la mi-temps et vous avez su réagir…

Comme je disais, ça fait partie du rugby de savoir gérer ses temps forts et ses temps faibles. On a réussi à conclure nos actions et à reprendre confiance. Il faut que l’on ait conscience de nos capacités. C’est un travail quotidien, être concentré et précis aux entraînements. Tous les matchs vont se jouer comme ça, malheureusement on n’a pas de marge. Mais on sait que quand on arrive à mettre de la vitesse dans notre jeu, on est capable de faire des différences et d’inquiéter beaucoup de monde.

Vous avez eu du mal lors des 20 premières minutes…

Complètement. On recevait une équipe de Bordeaux sous pression et c’était la pire entame qu’on puisse faire. Au fil du match, on a réussi à les faire déjouer et à remettre la main sur le ballon. On est parvenu à gratter des ballons, à se montrer efficace sur plusieurs temps de jeu. C’est une satisfaction.

Vous avez fait preuve de beaucoup de maîtrise dans les derniers instants.

Ce sont des secteurs que l’on travaille, notamment les phases de défense proche de la ligne. Ils ont voulu prendre des risques et on a réussi à tenir le bras de fer et à ne pas lâcher. Jusqu’à la 79ème ils étaient encore là, mais on n’a pas cédé.

Le public a-t-il influé sur le cours du match ?

Évidemment, ça joue toujours. Comment être insensible à un tel soutien ? Il y a une formidable ambiance ici, c’est un point sur lequel on s’appuie et qu’on veut utiliser tout le long de la saison. C’est une des grosses forces de notre club.

Avec le caractère aussi…

Il y a un caractère énorme dans cette équipe, tous les joueurs donnent beaucoup. D’ailleurs, les internationaux sont revenus après la trêve et ont de suite joué. Il y a une importante osmose dans ce groupe, ça aide énormément.

La touche est-elle le plus gros point de satisfaction du match ?

La touche c’est tellement de petits détails. C’est un travail de cohésion global, la vérité d’aujourd’hui n’est pas celle de demain, mais la confiance compte beaucoup sur cette phase de jeu. Évidemment qu’avoir de bons ballons en conquête nous permet de mettre en avant nos qualités, de mettre du mouvement dans notre jeu, et donc de se montrer plus dangereux.

