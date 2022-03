Quelle est votre analyse au sortir de cette rencontre qui rapporte cinq points précieux au CO ?

On est bien sûr très heureux de ce résultat. Prendre cinq points est vraiment une belle réussite au vu de la physionomie du match. L’équipe a su tenir bon en fin de rencontre, à 13 contre 15 pour sauver ce point de bonus offensif qui peut être si important en fin de saison.

Pourtant, à 13-6 à la mi-temps, rien n’était fait ...

On a livré un beau match. Nous étions bien en place en première mi-temps. On a su trouver des espaces lorsque l’on a déployé notre jeu. On est souvent entré dans les 22 mètres du MHR, malheureusement, à cause de quelques scories de notre part, on n’a pas pu prendre le large au score. Ensuite, on prend ce rouge en fin de première mi-temps. Là, nous avons compris qu’il allait falloir travailler encore plus pour combler les brèches. Finalement, l’équipe a eu une superbe attitude et une belle réaction après ce carton. On marque deux essais et on parvient à défendre ce bonus offensif jusqu’au bout. Il y a énormément de points positifs à retirer de ce match tant sur le plan offensif que défensif.

Le Castres olympique donne l’impression d’être une machine particulièrement bien préparée...

On se sent très bien, le travail physique fait par les préparateurs porte ses fruits. Tout le groupe est très impliqué. Les turnovers sont très bien gérés, on arrive à garder la compétitivité même s' il y a beaucoup de rotations dans l’équipe. L’effectif est très étoffé. On ressent que ce groupe a beaucoup de qualités tant physiques que rugbystiques. Il va falloir bien gérer les coupures. Il faut continuer à appuyer sur l’accélérateur.

Un mot sur Thomas Combezou, lui aussi auteur d’un énorme match et qui fêtait sa 200e apparition sous les couleurs du CO ?

J’aurais beaucoup de choses à dire sur Thomas. Nous sommes arrivés à Castres en même temps. On s’est lié d’amitié immédiatement. C’est mon pote, mon ami. Je suis sincèrement content pour lui qu’il fête sa 200e en marquant l’essai du bonus offensif et qu’on gagne ce match. C’est un très beau clin d'œil, il peut être fier de lui. 200 matchs en huit saisons, c’est un sacré ratio. Il n’est jamais blessé, il est toujours efficace, toujours là et avec le sourire.