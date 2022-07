Comment vous sentez-vous depuis votre arrivée à Clermont ?

A part la canicule, c’est trop bien de voir un nouveau groupe motivé accueillant et souriant. Franchement c’est au top.

Qu’est-ce qui vous a donné envie de venir ici ?

Le challenge d’une équipe jeune, compétitive et qui a envie de retrouver le haut de tableau du Top 14. Puis il y a aussi le fait de retrouver Jono avec qui je m’entendais bien donc c’est un challenge personnel et aussi pour le club.

Lorsque Jono Gibbes était en poste vous étiez bien à La Rochelle, donc sa présence à Clermont a dû également bien peser…

Jono est évidemment l’une des raisons qui ont fait que je suis venu ici. J’ai passé deux ans et demi à La Rochelle. La première saison et demi je me sentais vraiment bien j’étais épanoui je faisais des bonnes performances et la saison dernière a été très galère pour différentes raisons… Donc j’ai travaillé dans mon coin pour être performant cette année avec Clermont le plus rapidement possible.

Vous passez après Morgan Parra et Camille Lopez a la charnière, c’est un sacré défi de prendre le témoin après ces deux joueurs…

C’est un énorme défi oui comme chacun le sait c’est deux joueurs qui ont fait les beaux jours de Clermont et qui ont beaucoup apporté au club. Et voilà peu de joueurs sont restés aussi longtemps qu’eux dans un club. C’est vrai que moi je suis resté longtemps à Paris c’était un peu la même chose, mais c’est aussi excitant de passer après eux. L’accueil des joueurs était top maintenant il nous reste à trouver les automatismes pour être bon ensemble !

Vous avez connu une dernière saison compliquée, êtes-vous revanchard ?

J’ai un fort désir de revanche ! Voilà la dernière saison à La Rochelle était compliquée comme je l’ai déjà dit, j’ai pas trop envie d’en parler, c’est comme ça c’est la vie d’un sportif. Mais voilà j’étais revanchard en arrivant à La Rochelle, je le suis à nouveau en arrivant ici parce que c’est un énorme challenge au poste d’ouvreur et pour le club aussi de commencer une nouvelle ère. J’ai très envie d’être performant parce que j’essaie de me donner tous les moyens pour apporter ma contribution à cette belle équipe.

Propos recueillis par Clément LABONNE.