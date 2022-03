Judicaël, tout d’abord comment va le groupe après cette mini-trêve ? Y avait-il ce besoin de régénérer les corps comme les esprits ?

Ces quelques jours de repos ont fait du bien à tout le monde. Chacun a pu s’aérer un peu l’esprit et voir d’autres choses. Retrouver nos familles également nous a fait du bien, et on a pu créer aussi cette envie de tous nous retrouver ensuite à l’entraînement. Nous voici donc déjà de retour au travail, avec un gros déplacement à Toulon à préparer. Il a fallu digérer ces quelques jours et vite se reconnecter. Les vacances sont déjà derrière nous et font désormais parti du passé, et on est maintenant focalisé sur la suite. Cette semaine était nécessaire, peut-être pas suffisante, mais en tous cas on la prise bien volontiers !

Vous-même avez été beaucoup utilisé depuis le début de cette saison…

Ma place dans le groupe, comme mon temps de jeu ont évolué de manière positive c’est vrai. Je suis arrivé jeune dans ce groupe et il a fallu s’habituer à cette nouvelle vie en Auvergne. Depuis je franchis les étapes les unes après les autres et les choses se sont faites progressivement. L’arrivée de Jono Gibbes a été un plus, car il me fait énormément confiance et j’essaye de lui rendre cette confiance sur le terrain, comme pour l’équipe. Je dois gérer ce temps de jeu supplémentaire pour être efficace et me mettre toujours au service de mon équipe. Je me sens bien dans ce groupe et j’apprécie les responsabilités qu’on me donne, qui m’aide à franchir un nouveau cap.

" Il ne faut pas se tromper et penser qu’avec ces trois victoires tout va devenir plus simple à l’extérieur "

L’ASM reste sur une série de trois victoires à domicile, qui vous a rapproché du top 6. L’équipe est-elle de retour dans le match à la qualification ?

C’est une petite base, mais il ne faut pas non plus trop se satisfaire de ces trois victoires, surtout quand le match qui suit est un déplacement à Toulon. C’est une équipe qui s’est aussi replacée dans une meilleure dynamique. Alors il ne faut pas se tromper, et penser qu’en gagnant ces trois rencontres de suite, tout va devenir plus simple ensuite à l’extérieur. On se doit d’en être conscient et il faut se préparer à un gros combat samedi. On occupe la place que l’on mérite, on en est bien conscient, mais on sait aussi qu’on peut faire mieux. La balle est dans notre camp et c’est à nous de tout donner, de tout faire pour remonter encore au classement. Ce sera serré et tout se jouera lors de la dernière journée, alors on veut bien aborder ce bloc pour se donner une chance.

On a pas mal parlé de votre mêlée, mais la touche n’est-elle pas également en progrès constant ?

Sincèrement, l’arrivée de Jono (Gibbes), l’apport de son expérience et tout ce qu’il nous fait travailler au quotidien, nous aident à devenir peu à peu plus constant. Il a su responsabiliser les joueurs et plus particulièrement les leaders du secteur de la touche et comme toutes les équipes on travaille beaucoup. On passe beaucoup de temps sur cette conquête, avec beaucoup d’analyses individuelles en amont, pour améliorer les choses. Mais on n’a pas de recette miracle à part le travail.

Avec le retour de Damian Penaud l’équipe est-elle prête à se lancer dans la dernière ligne droite de la saison régulière ?

Oui, un joueur comme Damian, qui est toujours de bonne humeur, apporte énormément dans un groupe. On a été heureux de suivre ses performances dans le Tournoi, de le voir gagner et progresser avec cette équipe de France. Autour de lui, on a tous envie d’élever notre niveau et c’est une chance d’avoir un garçon comme lui dans nos rangs.

Avec aussi au programme un alléchant tour de coupe d’Europe face à Leicester, l’une des références européennes…

On a tous envie de disputer ce genre de match. On se prépare dès l’avant-saison et tout au long de la compétition pour jouer des rencontres de haut niveau. On sait qu’on rentre dans la dernière ligne droite de la saison, avec des matchs certes compliqués, mais aussi passionnants. On n’a pas énormément de marge pour aller chercher des phases-finales en championnat, mais on ne se prend pas la tête et on va prendre chaque match l’un après l’autre pour voir où tout cela va nous mener. À Clermont on a un passé et un amour de cette coupe d’Europe, qui nous donne à tous la chair de poule, mais le championnat est aussi important à nos yeux, alors pour le moment on se concentre sur ce week-end et ce déplacement à Toulon.

" Toulon aussi va mieux et on s’attend à un gros affrontement samedi à Mayol "

Pour réussir une grande fin de saison, il va falloir aussi retrouver des certitudes à l’extérieur. La série positive qui est la vôtre aide-t-elle dans ce sens ?

Oui, il y a des retours de joueurs dans l’effectif également. Mais je crois que le plus important, ce sera de maintenir la discipline qui a été la nôtre ces dernières semaines et ne pas perdre trop de points sur des fautes bêtes. Notre conquête doit aussi représenter un point sur lequel on veut s’appuyer. On devra également être attentif à notre entame de match tout en parvenant à mieux gérer nos temps forts et nos temps faibles sur d’autres moments. Notre défense doit aussi être au cœur de notre préparation, pour essayer d’étouffer nos adversaires et encaisser le moins de points possible. On peut encore terminer dans le Top 6 et on se doit d’y croire.

Des progrès à démontrer dès samedi avec un déplacement à Toulon, qui semble aussi retrouver une certaine rythmique de résultats ?

Face à La Rochelle on a vu une autre équipe de Toulon. Avec un jeu bien mis en place devant et le retour de certains facteurs X derrière, Toulon est une équipe très difficile à prendre. Les 15 joueurs qui seront alignés samedi auront envie de faire jeu égal avec cette équipe. Eux aussi retrouvent du monde dans leur effectif, et on est bien conscient qu’un gros affrontement nous attend. Entre nos équipes, on a presque un esprit de derby, avec une longue et belle rivalité, un passé en commun. Ces matchs-là sont toujours différent et ça va être "un vrai match de bonhomme" comme on dit !

Une rencontre qui sera également l’occasion de retrouver un certain Franck Azéma. Est-ce un atout pour décrypter le jeu varois ?

Quand on se connaît trop, ce n’est pas toujours évident. On connaît évidemment la patte de Franck sur une équipe, et il a su adapter son savoir-faire à un nouveau contexte, une nouvelle équipe. La petite émotion, elle a peut-être existé au match-aller, mais maintenant, il faut faire abstraction de tout cela et ne pas se focaliser uniquement sur Franck, même s’il nous a beaucoup apporté. Ce sera avant tout un match de 15 joueurs contre 15 joueurs et on aura plaisir à se retrouver après la rencontre.