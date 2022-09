"Joshua (Brennan) est un joueur très important qui s'entraîne avec nous depuis de nombreuses années. Cette année on compte énormément sur lui, il répond présent par ses qualités naturelles, son engament, son activité et son déplacement", explique Laurent Thuery, entraîneur de la défense du Stade toulousain, en conférence de presse. Et en ce début de saison, le staff toulousain allie les actes à la parole. Titulaire contre Bordeaux et Pau, le deuxième ligne monte en puissance. "Il aime le combat, il est agressif, c'est bien pour nous. Il est jeune, c'est bien qu'il engrange du temps de jeu et qu'il gagne en confiance" enchaîne Peato Mauvaka, content d'évoluer avec un pareil joueur. Avec 20 plaquages réalisés lors des trois premières journées, Joshua Brennan est le troisième meilleur plaqueur toulousain en ce début d'exercice, juste derrière Anthony Jelonch et Alexandre Roumat. De quoi ravir le staff des Rouge et Noir, qui a misé sur lui pour compenser les départs de Joe Tekori et Rory Arnold, tous deux partis durant l'intersaison.

Après avoir foulé les pelouses de Top 14 pour la première fois en décembre 2020 face à l'Aviron Bayonnais, le Stade toulousain s'était imposé 20-26, Joshua Brennan commence à faire sa place. Lors du dernier exercice, pour sa deuxième saison avec les professionnels, le joueur de 20 ans a pris part à 13 rencontres, jamais en tant que titulaire. Aujourd'hui régulièrement présent dans le XV de départ, il savoure : "Je voulais savoir comment j'allais être dans une situation de titulaire. Je suis très content de commencer les matchs." Et au vu des futures échéances du Stade toulousain, le Franco-irlandais devrait avoir du temps pour s'exprimer. Entre doublons, repos imposé, Champions Cup et Top 14, il y a fort à parier que Brennan soit régulièrement aligné par le staff.

Top 14 - Stade Toulousain - Joshua BrennanIcon Sport

Une marge de progression encore importante

"Bien sûr que ça change d'enchaîner les matchs. Ca fait plusieurs années que je suis en développement et que je prépare cette situation", confie le principal intéressé à quelques jours de la réception du Racing 92. Intégré au groupe professionnel il y a maintenant plusieurs années, le seconde ligne continue de parfaire son jeu. Encore jeune, sa marge de progression semble importante. À ce sujet, Laurent Thuery précise : "Joshua est jeune, il a encore besoin de travailler sur les différentes palettes de son jeu. Je pense notamment au secteur de la conquête et de la touche, où il va prendre de plus en de poids et de responsabilités."

Bien entouré, le Franco-irlandais peut s'appuyer sur l'expérience de son père, Trevor Brennan, ancien international Irlandais et joueur du Stade toulousain. "Il a toujours son mot à dire après les matchs. J'écoute tous ses conseils parce que lui aussi est passé par là", raconte-t-il sourire aux lèvres. Des conseils qu'il pourra appliquer face aux Franciliens ce samedi, alors qu'il aura de nouveau l'occasion de démontrer qu'il faudra compter sur lui cette année. Conscient de ses capacités, le staff toulousain entend bien s'appuyer sur le deuxième plus jeune joueur de l'effectif : "On aura besoin d'un grand "Josh" cette année si on veut voir un grand Stade toulousain."

Par Philippe Girardie