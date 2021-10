Que vous inspire ce succès ?

C’est quatre points de plus pour le maintien. L’équipe s’est battue, n’a rien lâché. Surtout, les « gros » ont fait un travail énorme et cette victoire en est la récompense.

Pouvez-vous raconter votre essai d'entrée ?

Ça fait plaisir de scorer. On a travaillé cette combinaison sur la touche dans la semaine et ça a marché. Les avants ont fait tout le boulot et je suis à la conclusion. On avait dit que, dans les quinze mètres adverses, ils mettaient le 9 et le 10 dans une certaine position. Comme dans beaucoup de clubs, ce ne sont pas les meilleurs défenseurs. Donc on avait décidé d'attaquer cette zone. Il y avait le talonneur à l'intérieur mais, à cinq mètres de la ligne, on n'a pas trop réfléchi (sourire).

Vous avez aussi été performants en défense...

Oui, il y a notamment eu une longue séquence de trois minutes et trente secondes. Là encore, les gros... Ils m'impressionnent de match en match. On monte bien pour aller chercher. Les Parisiens ont peut-être un peu trop joué de manière latérale mais on peut sûrement mettre encore plus d'intensité pour récupérer car je ne suis pas certain qu'on arrivera à tenir ce genre de séquence quatre fois ou cinq fois par match contre des équipes comme Toulouse ou Clermont.

Avez-vous douté à un moment en deuxième période ?

Non, je ne pense pas. Nous sommes revenus en nous disant qu'il fallait jouer comme les vingt premières minutes. Mais le Stade français est une grande équipe, avec des superbes joueurs comme Latu, Laumape ou Waisea qui est très dur à défendre. On savait qu'ils étaient un peu dans le doute. Nous sommes restés sûrs de nous car notre défense était au rendez-vous. Et quand Saïd (Hirèche) te gratte trois ou quatre ballons, la vie est plus facile. Sur les ballons portés, on a aussi répondu présent. Puis on a réussi à remettre des points juste après qu'ils soient revenus un peu au score. Ça met un coup à l'adversaire.

Le but est-il désormais d'aller prendre des points à l'extérieur, à commencer par Toulon ?

On va retrouver notre petit artiste Julien Blanc, ça fait plaisir (rires). On va préparer la semaine comme d'habitude. On le fait toujours dans l'idée d'aller chercher des points. Nous sommes une équipe compétitive, on le sait. Il faut se dire qu'on n'a rien à perdre, ou que Toulon a en tout cas plus à perdre que nous.

Avec quatorze points en cinq journées, regardez-vous vers le haut ?

On a un objectif qui est fixé, c'est le maintien. On veut rester intraitables à domicile.