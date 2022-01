A l'issue de la rencontre, un large sourire traversait le visage buriné de Jordan Taufua. Et l'on comprend la bonne humeur du Néo-Zélandais : son équipe venait de remporter une victoire bonifiée contre la Section paloise, acquise au terme d'une partie maîtrisée de bout en bout : "Nous avons voulu produire un match sérieux, une bonne performance pour nos 5000 fans présents. C'était un bon match, même s'il reste encore quelques choses sur lesquelles on doit travailler", expliquait-il au micro de nos confrères de Canal +.

Taufua parlait peut-être de quelques petits passages à vide, qui ont permis à la Section de sortir la tête de l'eau, par moments. En tout cas on voit mal ce que l'on pourrait reprocher au numéro huit du Lou. Jugez plutôt : il termine la rencontre avec deux essais, cinq plaquages cassés, et 15 courses. Le dernier chiffre illustre à merveille sa prestation : toujours présent au bon endroit et au bon moment, Taufua a été au relais de ses coéquipiers quand il ne les faisait pas avancer par ses impressionnantes qualités athlétiques.

Le legging porte-bonheur

C'est lui qui ouvra le bal, avec un essai marqué dès la huitième minute de jeu. Puis il doubla la mise peu après la demi-heure de jeu, en concluant une superbe action du Lou où il se porta au soutien de son ouvreur Lima Sopoaga (qui a réalisé son meilleur match depuis son arrivée à Lyon) pour prolonger sa percée avant de trouver son demi de mêlée Jonathan Pélissié après contact. Une poignée de secondes plus tard, il était servi au ras du ruck par Romain Taofifenua et dominait deux défenseurs pour plonger dans l'en-but. Interrogé au sujet de son doublé, Taufua la joua modeste : "Il faut rendre hommage au travail de mes partenaires, c'est grâce à eux. Ce sont eux qui ont avancé, moi j'ai simplement conclu les actions."

Non sans humour, il a aussi évoqué le fait qu'il a disputé la rencontre avec un legging : "Je ne le porte pas contre le froid, c'est juste que le terrain synthétique m'égratigne les genoux. Mais je crois que je vais continuer à le porter, parce qu'il me fait marquer des essais !" On imagine que son manager Pierre Mignoni a déjà passé commande pour s'assurer que son troisième ligne aura assez de leggings pour passer l'hiver, et empiler les doublés...