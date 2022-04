C’était un jour de première pour le demi de mêlée castrais Jérémy Fernandez, lors du derby face au Stade toulousain. Tout d’abord, il a réussi sa première pénalité avec les professionnels. Face au vent, il a demandé à son capitaine s’il pouvait tenter sa chance alors qu’il était à quarante mètres. Une prise d’initiative qui a surpris tout le monde car le staff technique ne trouvait pas son tee. Il n’a finalement eu que quelques secondes pour se préparer : "Celle-là, je vais m’en souvenir. On m’a amené tous les tees sauf le mien (rires). Dans les matchs comme ça, tu ne réfléchis pas. Je la sentais bien et j’ai demandé à Mathieu Babillot. Il m’a dit de la prendre, il m’a fait confiance et ça m’a souri. Après, je m’entraîne la semaine. J’ai une routine mais le temps de concentration est plus court, ça ne me gêne pas. J’ai pris les quelques secondes qu’il fallait pour me focaliser sur ce que j’avais à faire et la mettre entre les poteaux. Après, c’est sûr que mentalement ça fait du bien de revenir à 3-3 contre le vent. On aurait pu se faire décrocher mais nous avons su rester au contact. Je pense que c’est ça qui nous a permis de basculer sur une dynamique positive en seconde mi-temps."

Il va aussi se souvenir de ce derby car il affrontait, pour la première fois, Antoine Dupont : "On a toujours, dans un coin de la tête, que c’est le meilleur demi de mêlée du monde. On sait qu’il peut tout faire donc j’étais vigilant, mais on voulait d’abord se focaliser sur nous, sur notre jeu […] J’avais quand même une petite appréhension car je n’avais jamais joué contre Antoine."