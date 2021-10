"Nous avons eu suffisamment de ballons en première mi-temps pour gagner ce match, mais nous n'avons pas été efficaces, nous n'avons pas marqué d'essai et les Rochelais y ont cru jusqu'au bout. Nous, nous avons pris deux cartons rouges en deuxième période, ce manque de discipline nous a fait très mal. Après le repos, nous n'avons pas pu mettre la main sur le ballon. Pourtant, eux aussi avaient subi deux cartons en première mi-temps, mais nous n'avons pas su en profiter pour scorer malgré notre possession. Je ne dis pas qu'à la mi-temps, nous aurions dû être loin devant, mais nous aurions dû marquer davantage, c'est sûr et ça n'aurait pas été le même match" synthétise le manager briviste.

"Sans doute que les Rochelais ont su se montrer vaillants en défense quand nous dominions et j'ai aussi trouvé que nous étions un peu mous, dans nos déplacements par exemple. Nos zones de rucks n'ont pas été bonnes et nous avons été souvent pénalisés dans ce secteur. Vous me demandez si nous avions trop de pression... Nous savions que la Rochelle était venu ici pour gagner. Mais je le répète, ça fait vraiment mal d'avoir eu autant de ballons et de ne pas avoir pris le score comme il faut. Après pour en revenir au jeu au sol, j'ai l'impression que leurs plaqueurs ne sortaient pas, certaines pénalités auraient pu être inversées. On peut aussi retenir cette percée de Galala qui est passé au cœur d'un ruck. Une action à l'image de notre match, il n'y avait pas de soutien et au final nous avons perdu le ballon. Sur ce coup, nous avons été spectateurs."