Quel est votre sentiment après cette défaite ?

De la déception. On voulait vraiment faire un bon match, comme sur nos dernières sorties. Au-delà du score, cela n'a pas été le cas. En première mi-temps, il n'y a eu que des mêlées et des touches, il n'y a pas eu beaucoup de jeu de notre part. Sur la seconde, nous avons été indisciplinés, avec un carton rouge. Et quand nous avons voulu déployer notre jeu, nous n'avons pas réussi à conserver le ballon. Nous sommes tombés face à une équipe plus agressive, ce qui a été symbolisé par les nombreux rucks perdus par notre équipe en fin de match.

Malgré tout, votre équipe était revenue au score avant la 50e minute...

On a eu des occasions mais on n'en a mis qu'une au fond. Notre manque de maîtrise générale, quand on avait le ballon, nous a empêchés de le conserver. J'ai en tête une occasion à cinq mètres de l'en-but sur laquelle on fait un en-avant. Une touche perdue aussi à cinq mètres. Bref, plein de petites choses qui font que la Section paloise était plus en place que nous au final. Je craignais personnellement ce supplément d'âme de cette équipe, c'est ce qu'il s'est passé.

Que regrettez-vous le plus ?

La première chose, c'est notre première mi-temps où on se contente de faire des touches et des mêlées, de coller au score. Puis on prend un essai à la fin sur une de nos possessions. Cela me gêne un peu, de ne pas avoir mis plus d'enthousiasme dans notre jeu. Je pense qu'on aurait pu montrer davantage de choses sur cette première mi-temps.

Le carton rouge de Richie Arnold fut un tournant. Vous y attendiez-vous en voyant l'image ?

Il y a eu la discussion sur le banc et on se posait la question. Mais, au vu du contexte, on pensait bien que ce rouge allait arriver.

Mais cette expulsion est arrivée au moment où votre équipe semblait mieux...

Oui, notre idée était de mettre beaucoup d'énergie avec un banc, vous l'avez vu, sur lequel il y avait beaucoup d'expérience. Forcément, ce carton juste après son entrée en jeu, cela a mis à mal ce que l'on voulait faire et ça a un peu désorganisé notre ligne d'avants. Quand le score est serré comme ça, une expulsion est bien sûr dommageable.

Que représente ce premier revers de la saison ?

Il y a des enseignements à tirer. Le rugby, cela reste toujours un sport de combat. Ce genre d'ingrédients, il faut le mettre. Mais on ne va pas se mettre la rate au court-bouillon. A ce jeu-là, on doit être plus agressif que l'adversaire. Nous avons montré certaines choses mais en réaction. Nous n'avons pas su imposer notre jeu, comme à Bordeaux ou contre Toulon.

Vous aviez poursuivi le turnover instauré depuis le début de saison. Ceci peut-il expliquer le manque de fluidité ?

On a mis sur le terrain des joueurs qu'on jugeait performants. Mais on n'a pas fait un bon match, c'est la vie. On en fera d'autres bons. On va tirer les enseignements à froid, tranquillement, pour préparer sereinement la réception du Racing.