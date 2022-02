Le moins que l'on puisse dire, c'est que le Stade toulousain n'a pas vraiment l'habitude de connaître de telles séries. Double champion de France et champion d'Europe en titre, le club se retrouve actuellement dans une spirale de six défaites consécutives, et un jeu en berne depuis plusieurs semaines. Voilà le constat de la mauvaise passe des Toulousains. Ce samedi à 15h, ils se déplacent à Pau sur la pelouse du Hameau avec la ferme intention de briser la série, malgré une perte de confiance flagrante. "Cette équipe de Pau on la connaît, et moi plus précisément (pour y avoir jouer entre 2013 et 2016, NDLR). Ils sortent de plusieurs matchs performants, notamment le dernier avec cinq essais marqués (lors de la défaite 35-29 sur la pelouse du Racing, NDLR) ce qui est assez remarquable et nous sommes dans une situation où au delà de retrouver de l'allant offensif et de l'enthousiasme, il faut aussi qu'on réapprenne à gagner des matchs. On sait que la tâche qui nous attend à Pau ne sera pas du tout évidente mais on y va avec les intentions de faire un gros match", confie Jean Bouilhou, aujourd'hui entraîneur des avants des doubles champions de France en titre, en conférence de presse à la veille de cette rencontre cruciale.

Réapprendre à gagner, le comble pour un club qui a démarré la saison par une série de six victoires consécutives. Dimitri Delibes assure lui que "l'état d'esprit c'est le même, qu'on gagne ou qu'on perde. Dans les moments compliqués c'est important d'être ensemble mais on est soudé même quand on gagne. Après ça nous fait du bien de rester ensemble, se rendre compte de la réalité, qu'on est sixième et qu'il faut qu'on se qualifie. On est tous dans le même navire et on marche dans le même sens". Oui, car aujourd'hui sixièmes du championnat avec un calendrier complexe, Antoine Dupont et ses coéquipiers n'ont plus vraiment le droit à l'erreur s'ils veulent ne serait-ce que se qualifier pour les phases finales du championnat. Les hommes d'Ugo Mola ont accumulé "beaucoup de frustration mais on est encore sixième. On tire pas encore la sonnette d'alarme mais il faut se réveiller et s'accrocher", relativise le pilier Dorian Aldegheri, laissé à disposition de son club ce week-end après avoir préparé le match du XV de France contre l'Irlande sans disputer ce match.

Un stage à Soustons pour "retrouver de l'enthousiasme"

Entre reports à répétition, des joueurs touchés par le Covid, ses meilleurs joueurs partis en équipe de France pour jouer le 6 Nations, Toulouse connaît une situation délicate en tout point. "On a vécu la période comme une injustice mais c'était peut-être une mauvaise approche au final. Tous les clubs passent par des périodes un peu compliquées et nous à force de crier au loup on s'est peut-être un peu moins concentrés sur nous, donc là c'est ce qu'on a à faire sans se fixer d'immenses objectifs. regrette Bouilhou. Il faut se reconcentrer sur nous et ce qu'on a manqué car c'est évident qu'il y a eu des manques. Tout le monde en a conscience et est reparti au travail, on espère maintenant faire des bons matchs."

Et malgré les "manques" dont les rouge et noir ont fait preuve ces derniers matchs, "tout n'était pas à jeter non plus. Il y a eu de très bonnes choses [...] L'état d'esprit était bon avec beaucoup d'engagement contre le Stade français. On leur donne des points facilement, mais tout n'est pas à jeter. Malgré la défaite on est sur une bonne pente quand même, donc on va garder le positif", rassure le jeune ailier Dimitri Delibes, qui devrait gagner du temps de jeu dans le Béarn en l'absence de Nelson Epée préservé après un choc à l'épaule contre le Stade français.

Quelque soit le résultat du déplacement à Pau samedi, le Stade toulousain ira dans la foulée en stage, disons d'oxygénation, à Soustons, dans les Landes de dimanche à mardi soir. "Le stage est fait pour retrouver de l'enthousiasme. Les périodes Covid ont été embêtantes puisqu'on a pas pu se retrouver, donc on veut à nouveau goûter au plaisir d'être ensemble dans un autre contexte, notamment dans cette phase de doublons où il faut beaucoup de solidarité entre nous pour performer. On va essayer de bien bosser dans un environnement différent de Toulouse", expliquait l'ancien troisième ligne de Toulouse et de Pau. "On n'a pas attendu le stage pour se resserrer mais ça va nous faire du bien", se réjouit de son côté Delibes.

Pour se déplacement périlleux en terre Béarnaise, le Stade toulousain enregistre les retours de blessure de Pierre Fouyssac et Lucas Tauzin, qui s'entraînent normalement depuis une quinzaine de jours, ainsi que ceux de Thomas Ramos et Dorian Aldegheri, tous deux libérés par le staff du XV de France.

Par Robin Lopez