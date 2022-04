"Le résultat est sans appel. On réussit trente premières minutes plutôt cohérentes, où on réussit à les embrouiller un peu en conquête. Et en début de deuxième période, on prend des points beaucoup trop tôt, Moala a pris le milieu du terrain toute l’après-midi… Ils ont joué en avançant, on a pris les vagues de l’ASM et on a enchaîné les blessures. Physiquement, ils nous avaient déjà marqués au match aller, car ils ont cette capacité à être très agressifs sur la ligne d’avantage. Si on ne parvient pas à les bloquer là, ils ont un axe Lee-Parra-Lopez qui est assez expérimenté pour bien les faire jouer. Et face à leurs individualités, nous avons manqué beaucoup trop de plaquages."