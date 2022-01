Pourtant, si les faits jouent contre lui, Stassen continue de clamer son innocence.

Il y a deux ans, vous étiez licencié par le Stade français après qu'un contrôle antidopage a révélé un excès de testostérone dans votre organisme. Quelle est votre version des faits ?

Ce 19 mai 2019, on jouait contre Montpellier. À la quinzième minute, je me suis blessé aux côtes. J'ai quitté le terrain, on m'a administré des anti-inflammatoires mais la douleur était trop forte : j'ai alors été remplacé.

Top 14 2018-2019 - Hendré Stassen (Stade français) face à ClermontIcon Sport

Alors ?

Après ça, je suis allé me doucher puis le team manager du club est venu me voir en me disant : "On va passer au contrôle antidopage, Hendré". Je l'ai suivi, me suis présenté au docteur en charge. Là, on m'a donné un flacon, j'ai uriné dedans sans que personne ne me regarde et j'ai laissé le pot dans la pièce, sans surveillance. C'était mon premier contrôle anti-dopage en France et j'ai trouvé le protocole un peu léger, par rapport à ce que j'avais connu en Afrique du Sud... Deux mois plus tard, je recevais un e-mail m'annonçant que j'étais positif. J'étais sous le choc.

Pourquoi ?

Je suis innocent et je le clamerai toujours ! Je vais continuer à me battre pour laver mon nom !

Mais comment expliquez-vous, dès lors, que votre taux de testostérone ait été si élevé ?