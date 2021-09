Anthony Jelonch (Toulouse)

Le troisième ligne de 25 ans arrive à Toulouse auréolé d'un nouveau statut en équipe de France, dont il a été promu capitaine pour la dernière tournée en Australie. Ce leader de combat, infatigable plaqueur, y retrouvera son meilleur ami Antoine Dupont, qu'il a côtoyé à Auch et Castres, mais aussi François Cros, avec lequel il sera en concurrence pour une place de titulaire chez les Bleus.

Comme lui, les joueurs de Bordeaux-Bègles Matthieu Jalibert et Cameron Woki, ou les trois-quarts centres Arthur Vincent (Montpellier) et Jonathan Danty, passé du Stade français à La Rochelle, pourront se servir du Top 14 comme d'une plateforme pour bousculer la hiérarchie en sélection.

Melvyn Jaminet (Perpignan)

Les débuts en Top 14 de l'arrière de 22 ans seront scrutés. Grand artisan de la remontée de Perpignan dans l'élite, Jaminet s'est révélé aux yeux du grand public lors de la tournée des Bleus en Australie. Malgré un cafouillage coupable lors du premier test et son inexpérience au plus haut niveau, il a marqué les esprits par sa fiabilité face aux perches et des relances inspirées qui devraient lui permettre de mettre le feu dans les défenses du Top 14.

L'une des autres révélations de la tournée australienne, Gaëtan Barlot (24 ans) devra aussi confirmer son nouveau statut international à Castres, aux côtés du pilier Quentin Walcker (25 ans).

Pro D2 - Melvyn Jaminet (Perpignan) face à BiarritzIcon Sport

Ngani Laumape (Stade français)

Le puissant trois-quarts centre de 28 ans, qui compte 15 sélections sous le maillot des All Blacks, est l'une des recrues étrangères les plus clinquantes du championnat. Le Néo-Zélandais au gabarit compact (1,71 m, 103 kg) débarque en Europe avec une solide réputation de finisseur. Il aura pour mission au Stade français de compenser les départs de Gaël Fickou (Racing 92) et Jonathan Danty (La Rochelle).

D'autres internationaux réputés fouleront cette saison les pelouses du Top 14: le centre australien Tevita Kuridrani (Biarritz), l'ouvreur néo-zélandais Lima Sopoaga (Lyon), le deuxième ligne argentin Tomas Lavanini (Clermont) ou le prometteur demi d'ouverture italien Paolo Garbisi (Montpellier).

Yoram Moefana (Bordeaux-Bègles)

Appelé en équipe de France fin 2020 pour la Coupe d'automne des nations après n'avoir disputé qu'une poignée de matches en Top 14, le trois-quarts centre dispose encore, à 21 ans, d'une énorme marge de progression. Il pourrait franchir un cap cette saison et aider Bordeaux-Bègles, par ses fulgurances, à en faire de même.

Deuxième meilleur marqueur du championnat la saison passée avec treize essais, le jeune ailier toulousain Matthis Lebel (22 ans) devra confirmer pour faire oublier le départ de Cheslin Kolbe à Toulon et s'ouvrir les portes des Bleus, dont est également proche l'ailier du Racing 92 Donovan Taofifénua (22 ans).

Yoram Moefana (Union Bordeaux-Bègles)Icon Sport

Daniel Bibi-Biziwu (Clermont)

Le pilier gauche de 20 ans dispose d'un potentiel intéressant à un poste auquel la France manque de profondeur. Solide en mêlée fermée et adroit ballon en mains, cet ancien centre devrait encore gagner du temps de jeu sous les ordres de Jono Gibbes après avoir déjà été utilisé à quatorze reprises la saison dernière.

A suivre également au rayon "pépites": le deuxième ligne de Toulon Adrien Warion (20 ans) ou l'ailier de Toulouse et de l'équipe de France U20 Nelson Epée, dont les crochets dévastateurs ne sont pas sans rappeler ceux d'un certain Kolbe.