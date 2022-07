C’est une annonce qui en a surpris plus d’un. À trois jours de la reprise des entraînements du côté du Stade toulousain, Alexi Balès s’est exprimé sur ses réseaux sociaux. L’ancien joueur d’Agen a annoncé la fin de sa carrière avec effet immédiat. Alors que son contrat avec Toulouse courait jusqu’en 2023, il n’honorera donc pas sa dernière année. Dans les colonnes de La Dépêche du Midi, le désormais ancien joueur de rugby professionnel s’est exprimé à ce sujet : "J’ai pris ma décision dans l’été. Cela faisait six mois que je n'ai pas joué la moindre minute (sa dernière sortie remontait au 5 février, sur la pelouse de Perpignan), le staff faisait davantage confiance aux jeunes derrière Antoine (Dupont). C’est compréhensible mais je me voyais mal refaire une saison à regarder les copains jouer. Nous avons donc convenu d’un accord avec le club."

En effet, Alexi Balès a vécu une fin de saison dernière assez compliquée. Relégué quatrième demi de mêlée dans la hiérarchie derrière Dupont, Germain et Page-Relo, il n’avait disputé que quatre pattes rencontres en 2022. Une seule en tant que titulaire… le 1er janvier à Clermont. "Je voulais gagner des titres avec Toulouse, c’est arrivé en 2021 avec ce doublé. Mais lors des six derniers mois, j’ai pris sur moi malgré ma situation qui n’était pas facile à vivre. Je suis convaincu que le collectif et l’aventure humaine sont plus importants, avoue l’intéressé. Je n’ai jamais fait la gueule ou traîner des pieds, je voulais garder un état d’esprit irréprochable, au moins pour ne pas montrer le mauvais exemple aux jeunes. Tout de même, je me voyais mal repartir pour une saison de plus."

Un avenir en tant qu’agent commercial vin et champagne

C’est désormais sur un tout-autre terrain qu’Alexi Balès va exercer. En effet, il va créer sa propre société et va devenir agent commercial vin et champagne. Une reconversion voulue depuis de nombreuses années : "Cela fait entre six et sept ans que j’ai ce projet en tête. Je voulais simplement attendre d’en terminer avec le rugby pour m’y investir pleinement. Je suis en train de finir ma formation. Il y a énormément de boulot mais je suis impatient de commercialiser mes vins."

Le demi de mêlée raccroche les crampons en ayant remporté la Pro D2 avec Agen en 2010 puis un Top 14 et une Champions Cup avec le Stade toulousain.