C’était un petit événement. Lors du déplacement à Clermont, l’ailier de la Section paloise Jack Maddocks était présent sur la pelouse du Michelin, retrouvant le Top 14 après une longue absence de dix mois en raison d’une blessure à une cuisse. Un véritable coup d’arrêt après avoir déjà connu un faux départ à cause d'une fracture à un pouce survenue lors de son premier match sous ses nouvelles couleurs.

L’ancien joueur des Waratahs, poursuivi par la malchance n’avait pu disputer que quatre matchs de Top 14, marquant tout de même un essai face à l’Union Bordeaux-Bègles lors de sa deuxième sortie en Vert et Blanc. "Il était une recrue la saison dernière, et je pense qu’il est, pour la deuxième fois, une recrue de la Section", explique le manager béarnais Sébastien Piqueronies satisfait de pouvoir compter sur l’international australien qui peut aussi évoluer à l’arrière mais aussi à l’ouverture. "C’est un joueur qui va compter. On espère surtout qu’il va prendre du plaisir à enchaîner. C’est cela qui est prioritaire. Il faut que l’on arrive à le faire enchaîner plusieurs matchs pour qu’il se lance dans une saison complète."

"Nous avons une grande confiance en Jack "

Ses premiers pas face à Clermont ont été encourageants malgré la défaite de la Section. Jack Maddocks a réalisé six courses avec ballons, cassant notamment deux plaquages. "C’est très encourageant, analyse Sébastien Piqueronies, Nous avons une grande confiance en Jack car, à chaque fois qu’il est sur le terrain, il est talentueux. Il l’a encore prouvé samedi dernier malgré dix mois d’inactivité. Cette première sortie cette saison a conforté l’image que j’ai de lui. C’est un garçon doué, talentueux avec un réel potentiel. Je n’avais aucun doute et j’étais surtout très heureux de le voir sur un terrain."

L’ancien Wallaby n’a jamais perdu sa motivation malgré dix mois de galère et il espère maintenant retrouver son efficacité offensive, lui qui a inscrit 28 essais en 56 titularisations en Super Rugby, soit un ratio affolant de 0,5 essais par match, souvenez-vous :

À titre de comparaison, Cheslin Kolbe avait inscrit 12 essais en 48 titularisations avec les Stormers en Afrique du Sud avant d’arriver à Toulouse (0,25 essais par match en Super Rugby). Le ratio du champion du monde est maintenant de 0,4 essais par match en Top 14. De nouveau d’attaque, Jack Maddocks serait alors un véritable facteur X pour la Section paloise qui n’a pas encore démontré tout le potentiel de sa ligne d’attaque avec seulement deux essais inscrits en deux journées, marqués par Jordan Joseph et Youri Delhommel.