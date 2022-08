Bonne nouvelle au milieu des volcans. Irae Simone et Bautista Delguy seront libérés par l’Australie et l’Argentine après les deux premières journées de Rugby Championship. Selon nos informations, les deux recrues phares de l’ASM pourront postuler pour la reprise de la saison clermontoise. Retenus chez les Wallabies et les Pumas, Simone et Delguy devraient poser leurs valises en Auvergne à la mi-août.

Le centre et l’ailier ne devraient pas participer aux deux matchs amicaux de Clermont (19 août face à Toulon, 26 août face à Bordeaux-Bègles). L’objectif de leur venue anticipée sera de s’immerger dans le groupe et participer pleinement à la fin de la préparation auvergnate. Toujours selon nos informations, Simone et Delguy pourraient être un peu juste pour le premier match de la saison face au Stade français mais devraient être aptes pour les prochaines journées. Une première réussite pour l’ASM qui pourra disposer de son nouveau centre australien et du virevoltant argentin.

Naqalevu et Lavanini de retour en novembre

Si Clermont devrait rapidement intégrer ses deux recrues, l'effectif ne sera pas au grand complet avant de monter dans la capitale. Blessé au bras en mars dernier, Apisai Naqalevu s'est à nouveau fait opérer et ne postulera qu'en "novembre voir décembre" selon les mots de Xavier Sadourny, l'entraîneur de l'attaque clermontoise. Le centre clermontois est actuellement aux Fidji. Même tendance pour Tomas Lavanini qui lui sera intégralement retenu avec les Pumas lors du Rugby Championship.

Cadre de l'Argentine depuis plusieurs saisons, le deuxième ligne clermontois devrait également être retenu pour la tournée de novembre. Blessé toute la fin de saison après une cervicalgie subie en mars, Lavanini remettra le bleu de chauffe ce samedi 6 août face à l'Australie. Également indisponibles en fin de saison dernière, George Moala et Peceli Yato "sont en phase de reprise" et viseront une place de titulaire pour la première journée du Top 14.

Simone, la promesse australienne

Connu des amateurs du Top 14, Bautista Delguy n’est plus à présenter. Élément incontournable de l’USAP cette saison (quatre essais en quinze matchs), l’Argentin apportera ses appuis de feu et son expérience du championnat français. Mais le grand public connaît moins Irae Simone. Sélectionné à deux reprises avec les Wallabies, l’ancien centre des Brumbies arrive en toute discrétion mais avec la promesse d’être l’une des meilleures recrues de la saison à venir.

Le longiligne australien (1m93 pour 105kg) est doté d’une technique rare grâce à son passage à XIII en début de carrière. Surtout, le puissant Wallaby est attendu pour former une paire infernale avec George Moala. Fort d’une fin de saison en boulet de canon avec les Brumbies, Simone est retenu pour le Rugby Championship pour densifier le milieu du terrain australien. Mais le néo-Clermontois est surtout attendu en Auvergne pour faire renaître un Clermont ronronnant depuis plusieurs saisons.

