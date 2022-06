C'est par la grande porte qu'est sorti Iosefa Tekori face à Biarritz ! Pour son dernier ou avant dernier match sur la pelouse d'Ernest Wallon, le deuxième ligne a livré une belle prestation, en inscrivant notamment un essai et deux transformations face à des supporters portant des masques à son effigie.

Auteur d'un essai à la 46ème minute, le Samoan a d'abord été ovationné par le public toulousain, avant de revenir à la 65ème. Dès lors, l'ancien castrais semble avoir déconnecté son cerveau. À huit minutes du terme de la rencontre, surprise ! Ce n'est pas Thomas Ramos qui s'apprête à buter mais bel et bien Joe Tekori. Le long de la ligne de touche, à gauche du terrain, l'homme aux 40 sélections avec les Samoa et 1 avec les Barbarians français ne tremble pas et réussi l'exploit de passer la transformation. Ernest-Wallon est en trans. On vous laisse admirer.

Mais comme si ce n'était pas suffisant, le Stade toulousain continue de dérouler au tableau d'affichage face à une équipe de Biarritz acculée. Après un dernier essai signé Peato Mauvaka, dans les dernières secondes de jeu, revoilà le joueur de 38 ans, cette fois-ci face aux perches. Des applaudissements, un peu de concentration, et deux points de plus dans l'escarcelle. Avec cette nouvelle transformation, le Stade atteint la barre des 80 points pour la première fois depuis 2019.