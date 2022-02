On a sans nul doute vécu l’un des moments marquants de cette saison 2021-2022 de TOP 14, avec un final qui fera surement parler des années durant… Alors que La Rochelle mène 24 à 20 à Aguiléra et pense filer vers la victoire, Biarritz pousse sur une succession de pénlatouches. Et sur un énième lancer, l’action se met en place autour d’un ballon porté qui voit François Da Ros filer derrière la ligne pour aplatir, tandis que Tawera Kerr-Barlow dégage dans le même temps en touche un second ballon arrivé sur le terrain. L’incompréhension est totale, les deux équipes pensent alors avoir match gagné, et Monsieur Brousset est obligé de stopper cette scène surréaliste pour ordonner une dernière mêlée. Et c’est dans la foulée de cette épreuve de force que le BO parvient finalement à franchir la ligne avec Josh Tyrell, en force après une première fixation de Saili, pour s’offrir donc un succès déterminant dans la course au maintien (80e+4, 27-24). INCROYABLE !

À elle seule, cette dernière situation mériterait un résumé… Pour autant, ce match est une succession de rebondissements et va sans nul doute marquer la suite de la saison des deux équipes. Le Stade Rochelais rate une occasion de revenir dans les six et il le doit notamment à son indiscipline, avec une quinzaine de pénalités concédées et surtout trois cartons jaunes rédhibitoires. Pierre Bourgarit (37e), Joël Sclavi (50e) et Paul Boudehent (74e) ont donc "obligé" La Rochelle à jouer pendant 30 minutes en infériorité numérique. Ce qui est pourtant paradoxal, c’est dans une situation à 14 contre 15 que les Maritimes sont parvenus à repasser devant, sur une réalisation de Rémi Picquette, en force après une libération rapide de son demi de mêlée de mêlée, dans la continuité d’un ballon porté (54e). Ils avaient réussi à ouvrir le bal des essais en première période grâce justement à Tawera Kerr-Barlow pour sa 100e, d’une prise d’espace là encore après un travail de l’alignement et un porté (14e).

Biarritz s’est accroché, et a été récompensé de sa volonté de jouer

Pour finalement voir le Biarritz Olympique s’imposer à l’issue de ce duel, il faut donc retenir l’indiscipline rochelaise, mais aussi – et surtout – cette envie des Basques de jouer. Tout simplement. Malgré la pression du maintien, on a senti une équipe déterminée à tenter, à déplacer le ballon, et à miser par exemple sur les cannes de Gavin Stark ou le pied de Brett Herron. C’est finalement un homme qui a bien failli quitter le club il y a peu, Kerman Aurrekoetxea, qui a trouvé la faille en premier, grâce à une sautée de l’ouvreur biarrot pour permettre à Barry de jouer dans la défense et de négocier une offensive bien menée (17e). Puis c’est le jeune Joe Jonas qui a pris un intervalle gagnant à l’entame du dernier quart d’heure pour relancer le suspense, à un moment où l’on sentait du doute s’installer (67e). Biarritz est donc parvenu à inverser la tendance, à relancer ce match et à arracher un succès qui lui fait provisoirement quitter la dernière place du TOP 14. Tout sauf anodin.