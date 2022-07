Louis Picamoles a connu le Top 16 en tant que joueur. Loin de nous, ici, l'envie de vieillir le grand Louis, dont le nom est connu de tous les amateurs de rugby de France et d'Europe. Mais cette légère anecdote souligne la longévité d'un joueur à la carrière exceptionnelle, débutée donc lors de la saison 2004-05, sous la tunique montpelliéraine. Le numéro 8 à la puissance caractéristique engrangeait ses premières minutes de championnat dans l'Hérault, en compagnie de ses compères de toujours, François Trinh-Duc et Fulgence Ouedraogo. Deux joueurs avec lesquels Picamoles aura un lien particulier tout au long de sa carrière.

Alors qu'il comptait quelques apparitions dans l'élite, le Parisien d'origine était vraiment lancé dans le grand bain lors de la saison 2006-07. Même s''il ne fait pas partie du groupe champion du monde U21 en 2006, il réalise une belle année en championnat, avec dix feuilles de matchs et deux essais inscrits. Les promesses se confirmaient lors de la saison suivante, où celui qui commençait à se faire un nom s'imposait comme le troisième ligne centre titulaire du MHR.

Première cape, premiers titres

Ses qualités de percussions et son jeu frontal lui permettaient de mettre sans cesse son équipe dans l'avancée. En plus, il parvenait à développer d'année en année son jeu de main, parvenant à faire jouer derrière lui. Ses performances ne passaient alors plus du tout inaperçues. Un soir de 2008, Picamoles était même appelé par Marc Lièvremont pour disputer le Tournoi des 6 Nations. Contre l'Irlande, il fêtait sa première sélection avec les Bleus, en remplaçant son compère Fulgence Ouedraogo à la 61e minute de jeu. Il ne quittera plus les Bleus.

Tournoi des 6 Nations 2008 - Louis Picamoles (France) avant son match contre l'IrlandeIcon Sport

Devenu international, le petit Louis devient "King Louis", et les sollicitations ne manquaient pas. Le Stade toulousain était notamment très intéressé par le joueur, et décidait de s'attaquer au dossier pour un faire une pièce centrale de son projet. Picamoles quittait l'Hérault pour la Haute-Garonne en 2009. "Je n'ai aucun regret car quand vous êtes sollicité par un club comme le Stade toulousain, il faudrait être fou pour ne pas répondre favorablement", disait-il alors.

Une glorieuse saison s'offrait alors à lui. Elle commençait d'ailleurs d'une grande manière, puisqu'il faisait partie de l'équipe de France victorieuse des All Blacks, chez eux, à Dunedin. Par la suite, Picamoles s'imposait et enchaînait les titres en club. Champion d'Europe en 2010, et double vainqueur du Top 14 en 2011 et 2012, le numéro 8 était au sommet de son art. Ce deuxième titre de championnat, Picamoles le remportait d'ailleurs face à Montpellier, son club de cœur, ne manquant pas de se "friter" avec son ami François Trinh-Duc pendant le match.

Gregory Lamboley et Louis Picamoles - toulouse toulon - 9 juin 2012AFP

Même s'il ne prenait pas part au succès des Bleus lors du Tournoi des 6 Nations 2010, il était appelé pour la coupe du Monde 2011. Une compétition historique pour les Bleus, qui échouaient d'un rien en finale face à la Nouvelle-Zélande, pays hôte. Alors qu'il devienaitt un cadre de cette équipe de France, le Toulousain ne connaîtra pourtant plus que des désillusions en bleu, dans une période morose pour le XV du Coq. C'est notamment le cas en 2015, lorsque les hommes de Philippe Saint-André étaient humiliés par les All Blacks en quart de finale du mondial en Angleterre.

Une pige brillante à Northampton

Après cette sept saisons avec le Stade toulousain, le numéro 8 décidait de réaliser une pige en Angleterre. Un choix courageux dans un temps où les Français avaient de moins en moins tendance à quitter leur cocon douillet du Top 14. Et bien lui en a pris ! En seulement une saison à Northampton, Picamoles a choqué l'Angleterre et a réalisé une grande saison. Au point même d'être nommé dans l'équipe-type de la saison en Premiership, rien que ça. Mais alors qu'il lui restait deux ans de contrat avec les Saints, Montpellier décidait de racheter le contrat de son ancien joueur afin de le faire revenir dans l'Hérault.

Louis Picamoles - NorthamptonIcon Sport

Au MHR, il devenait capitaine d'une équipe à son image, très rude. Les Montpelliérains allaient, en 2018, chercher une finale de Top 14, mais s'inclinaient face à Castres. Déçu, Picamoles et les siens ne faisaient pas mieux l'année suivante. En 2019, il était sélectionné pour jouer sa troisième coupe du monde sous le maillot bleu. Mais c'est une nouvelle désillusion en quart de finale qui venait briser les rêves de titre mondial pour le roi Louis. Quelques semaines plus tard, le troisième ligne se blessait lourdement au genou lors d'une rencontre européenne face à Toulouse. Il devait mettre fin à sa saison.

Louis Picamoles lors du quart de finale face au pays de GallesGetty Images

Une divorce difficile avec Montpellier, un dernier voyage à l'UBB

Son retour ne fut guère plus jouissif. Montpellier se retrouvait en grande difficulté en championnat et Philippe Saint-André remplaçait Xavier Garbajosa à la tête du club. L'ancien sélectionneur signifiait alors à Picamoles qu'il ne comptait plus sur lui et l'historique devait alors trouver un point de chute. En cours de saison il rejoignait l'Union Bordeaux-Bègles.

En Gironde, Picamoles retrouvait un rôle de "papa", qui guide les plus jeune. Il participait à la belle fin de saison bordelaise, achevée en demi-finale de championnat face à Toulouse. L'année suivante, il prenait une place plus importante dans le système bordelais, évoluant notamment plusieurs fois en tant que seconde ligne. Mais, après 17 ans de rugby professionnel, il décidait d'annoncer la fin de sa carrière à l'issue de cette saison. Un dernier défi s'offrait alors à lui : la conquête d'un ultime titre. Malheureusement et malgré son expérience apportée au groupe bordelais, l'UBB se fait éliminer par... Montpellier en demi-finale de Top 14.

Top 14 - Louis Picamoles (Union Bordeaux-Bègles)Icon Sport

17 ans, 82 sélections, deux titres nationaux et un européen plus tard, King Louis tirait alors sa révérence, célébrant une dernière fois le ballon ovale sur le terrain lors de la tournée des Barbarians Français aux États-Unis. Lui qui a tant apporté au rugby français laissera un souvenir impérissable à tout fan de rugby, que ce soit par ses performances sur le terrain, ou par sa gueule iconique. Un grand monsieur du rugby, tout simplement.