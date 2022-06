La fraîcheur, c’était le maître mot du jour et l’explication a beaucoup de choses sur le terrain contre La Rochelle ce samedi soir. Et dans la chaleur étouffante d’Ernest-Wallon, malgré le succès, Toulouse y a laissé des plumes. "François (Cros) est touché au genou, on perd le petit Paul (Mallez) blessé à l’épaule. Il a beaucoup d’envie, met beaucoup d’engagement mais il faut la carcasse pour aussi. Et quand tu prends un mec de 145 kilos lancé, forcément c’est le risque" déclarait le manager du Stade à l’issue de la rencontre.

" S’ils veulent se faire passer pour des petits ça va être compliqué" "

Vendredi à Nice, le derby est donc délocalisé avec un jour de repos en moins pour Toulouse face à des Castrais en forme olympique. Un CO qui a su se "faciliter" la fin de saison régulière après un travail effectué en amont tout au long de la saison jusqu’à la place de leader. "Castres est favori et ce n’est pas Ugo Mola qui le dit, s’ils veulent se faire passer pour des petits ça va être compliqué : les faits sont là, ils ont terminé premier. Ils sont aussi les premiers en termes de caractère et d’état d’esprit."

Il a enfin tenu à faire remarquer la trop faible présence du club tarnais dans le paysage global à son goût. "C’est une équipe qui est toujours là et je trouve que son niveau de reconnaissance est toujours relatif très certainement à une ville de 80 000 habitants (ndlr : il y en a un peu plus de 40 000). Quand je vois les caisses qu’on fait sur les 8 ou 9ème du championnat, Castres est premier et on n’en fait pas des caisses. Pourtant, ils méritent bien plus d’égard que ce que l’on parle d’eux. Ils ont un effectif à plein, il va falloir s’accrocher comme d’habitude et pour espérer la victoire il faudra un grand Stade toulousain." Et un grand Castres pour un beau match.