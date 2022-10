" Gagner moche, c’est gagner." "

L'Aviron Bayonnais l'a emporté ce samedi contre l'Usap et ce malgré un retard de onze points à la pause. Une victoire obtenue avec le caractère bien que les Bayonnais savent si bien mettre. Bien que le jeu proposé n'ait pas été flamboyant, l'entraîneur du club Basque s'est montré satisfait de la victoire : "Je pense que cette victoire va être fondatrice. Si le résultat n’avait pas été positif ce soir, il y aurait eu peut-être beaucoup de remises en question par rapport à ce qu’on avait fait jusqu’à présent et aux résultats obtenus ici. Et ce championnat est très long. Il faut savoir gagner de tels matchs. Si les Catalans gagnent ou s’ils ramènent un point de plus, il n’y a pas à crier au scandale. Gagner moche, c’est gagner."

" Il faut nous laisser un peu de temps "

Léo Carbonneau jeune demi de mêlée du CA Brive a évoqué ses débuts en Top 14 et ce que traverse le club actuellement. Bien que sur le plan sportif les résultats ne suivent pas il demande de la patience et assure qu'il y a eu du positif durant la semaine d'entraînement : "Pour ma première en Top 14, débuter à Jean-Bouin dans un stade magnifique face à un gros club comme le Stade français, c’était génial. Certes, le résultat n’est pas là. Mais j’ai essayé de jouer comme je sais le faire, comme j’en ai envie. Sans pression. Je n’ai que 18 ans, j’ai de l’insouciance. J’ai essayé de jouer relâché. Et j’espère avoir fait une bonne partie. Les coachs m’ont fait confiance. Ils ont fait le choix de me titulariser. Je voulais absolument montrer qu’ils pouvaient compter sur moi. J’avais envie de tenter des choses, mais sans sortir du cadre non plus. Certaines choses se sont bien passées, d’autres un peu moins bien. Aujourd’hui, pour le club, c’est compliqué. Mais j’ai tout de même senti beaucoup de positif durant la semaine d’entraînement. Il faut nous laisser un peu de temps."

Top 14 - Brive - Léo CarbonneauIcon Sport

" il faut une remise en question "

Après quatre défaites consécutives, Montpellier pointe à la onzième place du classement. Un début de saison décevant pour le champion de France en titre qui s'attendait certainement à mieux. Philippe Saint-André, directeur du rugby du club, estime que malgré la défaite son équipe a réalisé beaucoup d'efforts mais sans succès. Les joueurs vont devoir se remettre au travail et effectuer une remise en question : " À Paris-La Défense-Arena, nous avons fait beaucoup d’efforts et avons pourtant laissé échapper le bonus défensif dans les dernières minutes. C’est dommage mais samedi après-midi, nous avons vraiment été trop imprécis. Aujourd’hui, il nous faut donc du travail, de l’humilité et une importante remise en question. Je n’ai pas besoin de vous faire un dessin pour vous dire ce qui n’a pas fonctionné, face aux Racingmen…"

" “ ce point nous récompense de nos efforts "

Malgré la défaite contre Lyon ce week-end, la Section paloise est rentrée avec un point de bonus défensif. Clément Laporte arrière du club béarnais a évoqué ce point pris à l'extérieur, synonyme de récompense de leurs efforts cette semaine et de l'image qu'a démontré la section dans cette rencontre : "Nous avons passé une semaine très difficile après notre cruelle déconvenue face au Stade français, alors on va en premier lieu retenir le positif de ce match : notre premier bonus défensif à l’extérieur et notre volonté de ne rien lâcher. On voulait montrer une autre image et on a mis les ingrédients qu’il fallait pour ça, les joueurs avaient à cœur de démontrer leur caractère. Ce point, ça reste la preuve que le travail paie, on s’est enfin récompensés un peu de nos efforts. Prendre un point à Lyon, c’était vraiment très important pour nous."

" On est frustrés "

Wilfrid Hounkpatin s'est montré agacé suite à la défaite du Castres olympique sur la pelouse du RCT. Frustré sur les déchets et fautes de mains de son équipe, il déplore également le manque de réussite au pied qui laisse échapper le bonus défensif : (Sourire) " On m’a dit de rester sobre sur les décisions arbitrales. Je n’ai pas envie de prendre une amende. Je parle aussi sous le coup de la frustration. Il y a des décisions d’un côté, et pas de l’autre. Mais, je préfère faire notre introspection. On est frustrés de notre déchet, des fautes de mains, et d’autres techniques. Si on met nos points au pied, on peut avoir le bonus défensif. Je préfère parler de ça plutôt que de crier au scandale pour certaines décisions… Nous ne sommes pas comme ça à Castres. On le prend pour nous. On préfère garder l’esprit olympien. On a fait des erreurs et des fautes. On va travailler sur ça, et on ne va rien lâcher. Nous sommes des travailleurs et des combattants. On doit passer à autre chose malgré la colère, la frustration et l’amertume."