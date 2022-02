3 cartons rouges lors de la dernière journée de Top 14

Les joueurs ont été particulièrement indisciplinés la semaine dernière comme en témoignent les trois cartons rouges distribués. À Pau, les centres Tumua Manu et Jale Vatubua en ont écopé d’un chacun. Sur la pelouse de Jean-Bouin, c’est le deuxième ou troisième ligne biarrot Johnny Dyer qui en fait les frais.

21 : Lucas Dessaigne fait parler ses qualités

La classe biberon de l’ASM a fait plus que rivaliser avec le Stade rochelais samedi dernier. Les troisième ligne, gors travailleurs se sont particulièrement distingués, notamment en défense. Le numéro huit Lucas Dessaigne a signé un parfait 21 sur 21 au plaquage quand son coéquipier et compère de la troisième ligne Killian Tixeront est lui intervenu à 15 reprises pour aucun échec.

100 : Sekou Macalou dans l’histoire de La Grande Mêlée

En devant le premier joueur à passer la barre des 100 points à La Grande Mêlée, Sekou Macalou est entré dans l’histoire du jeu officiel du Top14. Contre Biarritz, le troisième ligne parisien a marqué 104 points, réalisant la cinquième meilleure performance de l’histoire. Sekou Macalou s’est illustré en inscrivant un essai, franchissant à quatre reprises et battant six défenseurs biarrots. Cinq autres joueurs ont passé la barre des 100 points, mais aucun cette saison : Geoffrey Cros (118 points), Peceli Yato (117,9), Colby Fainga’a (108), Josua Tuisova (108) et Matthis Lebel (102,5).

3 essais pour Delibes sur ses deux derniers matchs

Samedi dernier, à Pau, l’ailier du Stade toulousain Dimitri Delibes s’est offert un doublé, qui a notamment permis aux Rouge et Noir de ramener un bonus défensif du Hameau. Et l’intéressé fait actuellement preuve d’efficacité car, lors de sa apparition à Perpignan le 5 février, Delibes avait déjà marqué un essai.Ce qui porte son total à trois sur ses deux derniers matchs. Sur l’ensemble de sa carrière, il compte neuf matchs de Top 14 pour sept titularisations et... sept essais. Il s’affirme comme un redoutable finisseur.

Top 14 - Stade toulousain - Dimitri DelibesIcon Sport

4 : à Castres, le meilleur marqueur d’essais est un pilier

Fait plutôt rare : au CO, le meilleur marqueur d’essais cette saison est Wilfrid Hounkpatin, le surpuissant pilier droit, auteur de quatre essais. Cela s’explique par la propension de l’équipe tarnaise à jouer les pénalités à la main près des lignes.Et à la force dudit pilier, quasiment inarrêtable lorsqu’il est lancé.

10 : un Paris record

En marquant dix essais face au Biarritz olympique samedi dernier (65-19), les soldats roses ont décroché un record, devenant à cette occasion l’équipe ayant inscrit le plus d’essais sur un match, depuis le début de saison.

3 essais marqués par le BO à Paris

Si Biarritz a reçu une claque à Paris, le BO a néanmoins inscrit trois essais dans la capitale. C’est la troisième fois, après les voyages à Pau et Bordeaux, que les Basques marquent autant d’essais en déplacement. « Malgré le résultat final, il y a du positif. Nous avons marqué des essais plus ou moins bien construits. Nous avons vraiment un fond de jeu, souligne Matthew Clarkin. Mais on ne peut pas avoir une mêlée défaillante ou rater autant de plaquages et espérer gagner. »

4 ans que La Rochelle n’a plus perdu contre Pau

Vous avez dit bête noire ? Il faut remonter à mars 2018 pour trouver trace d’une victoire béarnaise face aux Rochelais (18-15). La seule sur les onze dernières confrontations entre les deux équipes, en Top 14. Le club à la caravelle reste même sur trois succès de rang au Hameau, avec une moyenne de quatre essais inscrits par match.

10 ballons volés par Chouly en touche

Le poids de Chouly dans le système perpignanais ne se mesure pas seulement à son expérience. À 36 ans, il demeure l’un des joueurs les plus expérimentés du championnat en touche. Le troisième ligne a ainsi volé 10 lancers adverses, et a été le principal receveur de son alignement avec 42 ballons captés. Aussi, ce secteur de la touche est une véritable lance de rampement pour l’Usap qui a marqué 12 essais sur 30 à partir d’un lancer.